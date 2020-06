¿Vélez le abre la puerta de regreso a Mauro Zárate?

Carlos Compagnucci afirmó que "los jugadores de jerarquía siempre son bienvenidos". ¿Es posible la reconciliación menos pensada?

Pocos vínculos terminaron peor que el de Mauro Zárate y Vélez, cuando el jugador decidió "traicionar" al club que lo formó para irse a Boca, a mediados del 2018. Amenazas, declaraciones de persona no grata, posteos poco amistosos en redes sociales, festejos desmedidos, insultos desmesurados. Pero en el fútbol nada es imposible, incluso la reconciliación.

¿Cuántas chances hay de que el aún jugador Xeneize vuelva a vestir la V azulada? Una en un millón, siendo generosos. Y si hay una es porque este miércoles lo mencionó Carlos Compagnucci, exjugador del Fortín y actual ayudante de campo de Mauricio Pellegrino, el nuevo DT. "Los jugadores que tienen jerarquía siempre son bienvenidos. Hay un problema diferente en cuanto a su relación con el club, con la gente, pero cuando llegue el momento, veremos".

¿Por qué llegó existió esa pregunta? El vínculo del menor de los Zárate con Boca finaliza el 30 de junio y sabe que no será renovado, ya que no tiene demasiado lugar en los planes de Miguel Russo. Con el pase en su poder, podría comenzar a darle un cierre a su carrera donde elija, incluso en Vélez.

Quien intervino además en esta historia fue Natalie Weber, quien contó el miedo que vivió después de la polémica transferencia: "Me mandaban fotos a mi casa y decían que iban a descuartizar a Rocco", narró la esposa del futbolista, quien agregó que "recuerdo tener miedo de que alguien entre a mi casa y nos mate". Sin embargo, no fue tajante sobre la posibilidad del regreso, al decir que "ahora no creo que pueda volver a pasar algo porque ya es una historia terminada, creo… tal vez Mauro termina de nuevo en el club".

Claro está, deberían darse una serie de situaciones poco probables: un pedido de disculpas público, que sea aceptado por la hinchada, por la propia familia que le hizo la cruz y que Sergio Rapisarda, presidente de la institución, le levante el veto que le impuso al menos durante lo que dure su mandato, al haber dicho "conmigo Zárate no vuelve". Los canales están abiertos, el deseo del DT podría influir y el tiempo dirá si la separación más caliente termina con la reconciliación menos esperada.