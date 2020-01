¿Vélez arma un dream team? Heinze habló del otro "europeo" que podría llegar

El técnico del Fortín se refirió a la chance de que Ricky Álvarez vuelva al Fortín. "Es fundamental que sepa a qué va a venir", señaló el Gringo.

En silencio, sin hacer demasiado ruido ni meterse en la danza de rumores de cada mercado de pases, Vélez se perfila como uno de los equipos que mejor se reforzó previo a la reanudación de la Superliga. Luego de incorporar a Mauro Pittón y Ricardo Centurión, el plantel comandado por Gabriel Heinze está cerca de sumar a Ricardo Álvarez.

Surgido de las divisiones inferiores del club y con pasos recientes por de y de , Ricky quiere volver a vestir la camiseta del Fortín y el técnico ya le habría dado el visto bueno a los dirigentes. No obstante, el Gringo aclaró cuál es su opinión al respecto.

El artículo sigue a continuación

"Yo lo que soy es sincero. Siempre digo la verdad, no voy a decir nada para quedar bien. La calidad de Ricky Álvarez no la voy a discutir. Quiere venir, no hay problema, pero debe saber a qué va a venir y cómo", señaló Heinze, en conferencia de prensa.

En la misma línea, el DT explicó: "A Vélez le puede aportar mucho en todo sentido. Cuando vino Mauro (Zárate) o Fernando (Gago) dije lo mismo. Y si viene Ricky, también. Es un jugador de la casa y él decide venir. Y futbolísticamente te invita también a algo lindo. Después hay que verlo porque acá también hay chicos que son muy buenos".