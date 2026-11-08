¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Primeira Liga
team-logoEstrela da Amadora
Estadio Jose Gomes
team-logoBenfica
¡Mira aquí! Disney+ Premium Argentina
Con la colaboración de

Ve hoy en directo el Estrela da Amadora contra el Benfica: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Estrela da Amadora vs Benfica
Estrela da Amadora
Benfica
Primeira Liga

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Estrela da Amadora-Benfica de la Liga Portugal de hoy.

Cómo ver el Estrela da Amadora contra el Benfica con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.
EspañaDAZN
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+ Premium Argentina
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Regístrate o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

crest
Primeira Liga - Jornada 11
Estadio Jose Gomes

El Benfica viaja al Estadio Jose Gomes, en Amadora, para enfrentarse al Estrela da Amadora en un partido de la Liga Portugal. El equipo de Marco Silva llega en un gran momento de forma y está de lleno en la lucha por el título.

El Estrela ocupa el 12.º puesto de la tabla y ha tenido muchas dificultades para conseguir resultados en las últimas semanas. El equipo de Pepa ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de liga y necesitará mejorar considerablemente para poner en apuros a un Benfica que ha ganado sus últimos cinco encuentros oficiales.

El Benfica llega tras vencer por 3-1 al Lech Poznan en la Europa League en el Estadio da Luz, un resultado que amplió su pleno en la competición a cuatro victorias en cuatro partidos. El equipo de Silva ha marcado 13 goles y solo ha encajado tres en la Europa League esta temporada.

El historial de enfrentamientos directos ofrece pocos motivos para el optimismo al conjunto local. El Benfica ha ganado cuatro de los últimos cinco duelos entre ambos equipos, incluida una victoria por 4-0 en Lisboa a principios de este año y una goleada por 7-0 en la copa, en el mismo estadio, en noviembre de 2024.

Con el Benfica segundo en la Liga Portugal y el Estrela instalado en la zona media de la tabla, el conjunto visitante será claro favorito para prolongar su racha de victorias. Silva querrá mantener el impulso en la competición nacional mientras se intensifica el calendario en ambos frentes.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver el Estrela da Amadora contra el Benfica, incluidas las opciones para seguirlo en directo por streaming y la hora de inicio.

Noticias de los equipos y plantillas

Estrela da Amadora contra Benfica alineaciones probables

4-2-3-1
Estrela da Amadora crest
Estrela da Amadora
EST
Formación
Benfica crest
Benfica
BEN
4-2-3-1
team-logoL. Linckteam-logoM. Scholzeteam-logoL. Mincarelli DavinS. LekovicS. Lekovicteam-logoL. Patrickteam-logoA. Marcusteam-logoL. Zvonarekteam-logoK. Hoeoeg Janssonteam-logoS. SerraI. StoicaI. StoicaL. AntonettiL. AntonettiS. SoaresS. SoaresT. AraujoT. AraujoA. BahA. BahS. DahlS. DahlA. CircatiA. CircatiJ. PalhinhaJ. PalhinhaA. SchjelderupA. SchjelderupRafa SilvaRafa SilvaM. SilvaM. SilvaG. PrestianniG. PrestianniV. PavlidisV. Pavlidis
Benfica crest
Benfica
BEN
4-2-3-1
Estrela da Amadora

Once inicial

Benfica

Manager

  • Pepa
  • Marco Silva

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google