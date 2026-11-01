Cómo ver el Club Atlético Platense vs Central Córdoba de Santiago con una VPN

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Previa del partido

Liga Profesional - Jornada 15 2 nov 2026 - 17:00

Platense recibe a Central Córdoba de Santiago en la Liga Profesional. Ambos ocupan posiciones entre la zona media y la baja de la tabla y necesitan un buen resultado para cambiar el ambiente en sus respectivos clubes.

El Platense de Martin Palermo llega a este encuentro en un estado de forma aceptable. Dos victorias consecutivas, un triunfo a domicilio por 1-2 ante Gimnasia Mendoza en la liga y otro frente a Atlético Tucumán en la Copa Argentina, han dado impulso a la plantilla de cara a este partido en casa.

Central Córdoba llega con bastante más presión. El equipo de Sebastian Dominguez ha perdido sus dos últimos partidos de la Liga Profesional y encajó cinco goles ante Vélez Sarsfield en el más reciente. Ese resultado habrá hecho poco por la confianza del grupo.

Platense buscará aprovechar su reciente mejoría y consolidarse en la zona media de la tabla, mientras que Central Córdoba necesita reaccionar tras una semana difícil.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver este partido de la Liga Profesional.

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