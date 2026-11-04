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Championship
team-logoBristol City
Ashton Gate
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Ve hoy en directo el Bristol City contra el Wolverhampton Wanderers: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Bristol City vs Wolverhampton
Bristol City
Wolverhampton
Championship

Una guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Bristol City-Wolverhampton Wanderers de la Championship.

Cómo ver el Bristol City contra el Wolverhampton Wanderers con una VPN

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Previa del partido

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Championship - Jornada 14
Ashton Gate

Bristol City contra Wolverhampton alineaciones

4-2-3-1
Bristol City crest
Bristol City
BRC
Formación
Wolverhampton crest
Wolverhampton
WOL
4-2-3-1
B. CollinsB. CollinsG. TannerG. TannerC. PringC. PringL. McNallyL. McNallyL. EissatL. EissatJ. WilliamsJ. WilliamsS. TwineS. TwineR. CardinesR. CardinesJ. KnightJ. KnightS. BellS. BellL. TolajL. TolajJosé SáJosé SáL. KrejciL. KrejciH. BuenoH. BuenoY. MosqueraY. MosqueraK. TrippierK. TrippierAndreAndreJ. BellegardeJ. BellegardeR. SaidR. SaidF. LopezF. LopezM. MunetsiM. MunetsiA. ArmstrongA. Armstrong
Wolverhampton crest
Wolverhampton
WOL
4-2-3-1
Bristol City

Once inicial

Wolverhampton

Suplentes

Manager

  • M. Skubala
  • César Peixoto

El Wolverhampton Wanderers visita Ashton Gate para enfrentarse al Bristol City en la Championship, con el equipo de Cesar Peixoto dispuesto a dar continuidad a su buena racha reciente.

El Wolverhampton Wanderers llega a Bristol en séptima posición, por lo que este es un partido importante en su lucha por el ascenso. El equipo solo ha perdido uno de sus últimos cuatro encuentros de Championship.

El Bristol City, dirigido por Michael Skubala, ocupa la decimoquinta posición y necesita un resultado positivo para frenar un bache en el que solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos.

El Bristol City ganó en casa al Bolton Wanderers por 2-3 en su partido más reciente, pero las derrotas consecutivas anteriores ante el Sheffield United y el Blackburn Rovers habrán dado motivos de preocupación a Skubala.

El Wolverhampton Wanderers, en cambio, afronta este encuentro con una buena dinámica. Su victoria por 3-0 ante el Cardiff City en la última jornada confirmó que ha sido uno de los equipos más regulares de la categoría durante el último mes.

Los dos clubes se han enfrentado en competición oficial en los últimos años, con victoria del Wolverhampton Wanderers en los dos duelos más recientes. Peixoto espera que esa familiaridad genere confianza y no exceso de confianza.

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