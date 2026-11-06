Cómo ver el Red Bull New York contra el Atlanta United con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - Jornada 34 7 nov 2026 - 16:00 Sports Illustrated Stadium

El Red Bull New York recibe al Atlanta United en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey en un partido de la temporada regular de la Major League Soccer en el que ambos equipos se juegan cosas distintas.

El equipo de Michael Bradley ocupa la décima posición de la Conferencia Este y necesita sumar buenos resultados para mejorar sus opciones de entrar en los playoffs a medida que se acerca el final de la temporada regular. Su rendimiento reciente ha sido irregular y jugar en casa será un factor en el que buscará apoyarse.

El Atlanta United de Gerardo Martino llega en un momento difícil. El equipo solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos de la MLS y ocupa la 13.ª posición del Este, sin conseguir reducir la distancia que lo separa de los puestos de playoff.

Para el Atlanta, este no es un partido que pueda tomarse como un trámite. Una serie de derrotas lo ha dejado en una situación delicada y el viaje a Nueva Jersey no le facilita la tarea.

El Red Bull New York ha demostrado que puede competir a este nivel, pero su temporada ha estado marcada por una irregularidad que hace difícil prever su rendimiento. Bradley querrá ver una actuación más sólida tras dos derrotas consecutivas.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver este partido en directo.

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