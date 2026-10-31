Cómo ver el Palmeiras-Vasco da Gama con una VPN

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Previa del partido

Copa - Semifinales 1 nov 2026 - 14:00

El Palmeiras recibe al Vasco da Gama en un partido de Copa que enfrenta a dos clubes en momentos muy distintos de sus respectivas temporadas.

El Palmeiras de Abel Ferreira atraviesa un momento formidable. Sus cuatro victorias en los últimos cinco partidos entre todas las competiciones, incluida la clasificación para la final de la Copa Libertadores contra Estudiantes de La Plata en Montevideo, ponen de manifiesto lo bien organizado y concentrado que ha estado el equipo.

El empate 0-0 ante el Santos en su partido más reciente fue el único tropiezo de una racha por lo demás dominante, y Ferreira espera que su equipo vuelva a ganar.

El Vasco llega en una situación más delicada. El equipo de Pedro Emanuel ocupa el 13.º puesto de la Serie A y viene de perder 1-4 ante el Flamengo, un resultado que poco habrá hecho para aliviar la presión que rodea al club.

No hace mucho hubo momentos más positivos. La victoria del Vasco por 3-2 ante el Corinthians demostró que puede rendir cuando importa, pero su trayectoria en cinco partidos presenta un balance dispar de dos victorias, dos derrotas y una derrota en la Copa Sudamericana.

El historial de enfrentamientos directos tampoco ofrece buenas noticias a los visitantes. El Palmeiras ha dominado los últimos duelos, incluida una victoria en casa por 4-1 en la Serie A en agosto de 2026.

Sigue leyendo para saber dónde ver el Palmeiras-Vasco da Gama, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming en directo y la hora de inicio.

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