Cómo ver el Espanyol vs Deportivo de A Coruna con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 12 7 nov 2026 - 10:15 RCDE Stadium

El Espanyol recibe al Deportivo de A Coruna en el RCDE Stadium de Barcelona en un partido de LaLiga de especial urgencia para el equipo local.

Eder Sarabia se hace cargo de una plantilla del Espanyol que ocupa el 14.º puesto de la tabla, una posición que refleja una mala racha y la adaptación del club tras un cambio de entrenador. Sarabia sustituyó a Manolo Gonzalez después de un periodo convulso que incluyó la eliminación en la Copa del Rey ante el Sestao, de cuarta categoría, y necesitará una reacción inmediata de sus jugadores.

Los visitantes llegan en una situación considerablemente mejor. El Deportivo de A Coruna ocupa el 8.º puesto de LaLiga a las órdenes de Antonio Hidalgo, y su resultado más reciente, una victoria por 2-1 ante Osasuna, le da confianza de cara a esta visita a Barcelona.

Los resultados recientes del Espanyol son preocupantes. Tres derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga, incluidas las sufridas ante el Racing Santander y el Atletico Madrid, dejan a Sarabia poco margen de error mientras se adapta a su nuevo cargo.

El Deportivo ha demostrado que sabe sacar resultados fuera de casa. Un empate ante el Levante y una victoria en la Copa del Rey frente al Auriense a principios de octubre dieron muestras de su capacidad de resistencia, aunque entre ambos partidos cayó derrotado ante el Atletico Madrid.

Con el Espanyol necesitado de puntos para estabilizar su temporada y el Deportivo decidido a seguir subiendo puestos en la tabla, hay mucho en juego para ambos equipos.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver en directo el Espanyol vs Deportivo de A Coruna.

A continuación encontrarás la información sobre la retransmisión del Espanyol vs Deportivo de A Coruna. Si estás de viaje o accedes al contenido desde fuera de tu región habitual, una VPN como ExpressVPN puede ayudarte a conectarte de forma segura y acceder a la retransmisión que prefieras.

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