Vázquez y el momento de Poyet en la UC: "Nos tocó estar en situaciones malas, pero siempre salimos a flote"

El excentral argentino, que estuvo entre 1993 y 1996 en los Cruzados, se refirió a las críticas que pesan sobre el DT uruguayo tras perder el Clásico.

El técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, ha estado en el centro de las críticas de los hinchas cruzados luego de caer en el Clásico estudiantil 192 frente a Universidad de Chile, algo que no sucedía desde octubre de 2018.

El descontento de los fanáticos franjeados pasa por el rendimiento que ha tenido el equipo desde que asumió el entrenador uruguayo en marzo pasado tras la abrupta salida de Ariel Holan, quien actualmente dirige al León de México.

Los fríos números marcan que el ex Girondins de Burdeos ha ganado en uno de los últimos 10 partidos oficiales de los colegiales (3-0 sobre O'Higgins), alcanzando solo 7 puntos de 30 posibles. De hecho, el nacido en Montevideo registra el peor rendimiento de la década en la UC en los primeros 26 encuentros, con un 47 por ciento, por debajo de Martín Lasarte (53%) y de Mario Lepe y Mario Salas (58%).

Al respecto, Sergio Fabián Vázquez analizó el presente del equipo al que defendió entre 1993 y 1996, llegando a la final de la Copa Libertadores en su primer año y alzando los títulos de la Copa Interamericana 1994, en lo que sería el primer título para La Franja en San Carlos de Apoquindo, y la Copa Chile 1995.

"La verdad es que no puedo decir si le está restando o sumando (recursos futbolísticos) al equipo. Lo que puedo decir es que por ahí los resultados no son los que él espera. Igual está ahí nomás de la punta, no es que está lejos, está a tres puntos del líder, entonces tampoco veo que sea tan grave", dijo el exmundialista en diálogo con Goal.

Y en la misma línea agregó: "Sí veo que por ahí no está bien la fuidez con la que venía jugando el equipo y de golpe es como que le están dando la impronta de que hay que defender muy bien y después buscar el resultado y por ahí eso no es del paladar de la Católica. Yo creo que es esa la dificultad que tiene hoy en día Gustavo en el club, porque el paladar del hincha de la UC es del fútbol bien jugado, el fútbol de ataque constante y por ahí Gustavo lo que está dando primero es una defensa férrea, una alternativa dura y por ahí eso no da gusto", complementó quien obtuvo obtuvo los cetros de Copa América 1991, Copa FIFA Confederaciones 1992, Copa Artemio Franchi 1993 y Copa América 1993 con la Albiceleste.

"La Católica es muy especial, es un club muy especial en el cual hay que saber elegir muy bien el técnico y lamentablemente hay cosas que te salen bien y otras no tanto, pero no creo que sea nada grave a cómo está la Católica hoy. De hecho, hace mucho que la Católica no pasaba la Copa Libertadores, se pasó y lamentablemente quedó afuera por un penal inexistente. Ahora tocó perder el Clásico y eso agrava mucho las cosas", añadió.

Respecto al juego del excampeón de la League One con Brighton & Hove Albion en el curso 2010/11, Charly -uno de los futbolistas extranjeros que más se identificó con los Cruzados- sostuvo que "lo que uno ve es que él trata, que es lo básico y principal en el fútbol, es que el arco suyo termine en cero casi todos los partidos. Hay veces que se le da, otras no, y por ahí le cuesta crear juego. También tuvimos la baja de Luciano Aued, que es un jugador muy importante en ese sentido, entonces no es fácil. Pero bueno, creo que también tendría que salir a rever la rebeldía de los jugadores en el buen sentido, en el sentido de que dentro de la cancha muchas decisiones las toman los jugadores y no el técnico. Esto va acompañado tanto de la dirigencia, el técnico y jugadores, quienes son las tres patas que forman algo bueno".

Por otra parte, se refirió a la "campaña", bajo el hashtag "Fuera Poyet", que iniciaron los fanáticos del tricampeón del fútbol chileno. "Yo creo que cada dirigente debe saber cuál es su posición. Primero que todo, y sin ánimo de ofender a nadie, no creo que la dirigencia tenga que escuchar a los hinchas porque si no pondríamos a los hinchas como dirigentes. Eso no estaría bien. Más que revalidar al técnico, se tendría que mirar para adentro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Yo creo que ellos se deben dar cuenta si acertaron con la contratación o si era el camino que estaban buscando por la contratación que hicieron", dijo.

Asimismo, habló en torno a la supuesta molestia que existiría por parte de algunos futbolistas del Primer Equipo. "La realidad es que uno entiende que cuando los jugadores no juegan siempre van a estar molestos, a mi me ha pasado en momentos que no me tocó jugar, sí estaba molesto, pero la realidad es que cuando las cosas salen mal es cuanto más juntos tienen que estar todos. Si cada uno va a salir por un costado solo, las cosas nunca se van a encaminar en la Católica".

Finalmente, analizó las posibilidades de optar al tetracampeonato, que es justamente por lo que se contrató al estratega uruguayo. "Yo creo que sí, la realidad es que veo al equipo bien, no estuvo del todo firme como estuvo siempre, pero lo veo bien. Nos tocó estar en situaciones malas, sí, pero siempre salimos a flote. Entonces que hayamos perdido el puesto (en manos de Colo Colo) no es nada raro, la tabla va ir cambiando, subiendo o bajando de posiciones, pero si bien hay que ver cómo lo planifica ahora porque también no debe ser fácil tener sobre la espalda el tratar de salir campeón al igual que los últimos técnicos".

Y sentenció: "Ahora yo siempre digo lo mismo, todos los técnicos anteriores se fueron de Católica, no es que nadie los echó ni nada por el estilo. No sé cuál fue el problema de seducción o no seducción, pero todos los entrenadores se terminaron yendo después que salieron campeones, hicieron una vitrina y se terminaron yendo. Eso habla del no amor a la camiseta de cada uno de los técnicos que se fueron".