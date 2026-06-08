Varios clubes de la Eredivisie se interesan por el pilar del Telstar: el club quiere negociar cuanto antes

Según Voetbal International, Jeff Hardeveld podría fichar por otro equipo de la liga. Pero el Telstar no quiere dejarlo marchar y negociará pronto con el lateral.

El defensa de 31 años ha brillado con el recién ascendido: bajo las órdenes de Anthony Correia, ganó peso hasta ser clave.

Disputó 39 partidos, marcó siete goles y dio ocho asistencias. En la recta final, clave para evitar el descenso, anotó dos tantos y firmó una asistencia decisiva ante el FC Volendam en la última jornada.

Sus actuaciones han llamado la atención de varios clubes holandeses. Telstar, sin embargo, quiere retenerlo y ya prepara una renovación de su contrato, vigente hasta 2027.

El recién ascendido Willem II, que le ofrece mejores condiciones económicas, está muy interesado. También lo sigue el NAC Breda, aunque su descenso a la Keuken Kampioen Divisie habría enfriado esa opción.

El SC Heerenveen también lo sigue: tiene a Vasilios Zagaritis, pero el griego podría salir en verano.

Según Voetbal International, hay interés extranjero por Hardeveld, aunque el defensa prefiere seguir en los Países Bajos.