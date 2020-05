Vargas: "Si ganara lo que gana Troglio en Olimpia, que me reduzcan el 90%"

El entrenador argentino de Marathon apuntó a su compatriota de Olimpia y también a Diego Vázquez, otro albiceleste de Motagua.

Héctor Vargas no descansa siquiera en cuarentena y sus dardos fueron hacia todos los puntos del fútbol de Honduras. Entre sus elegidos está el también argentino Pedro Troglio, que llegó a la Liga Nacional con grandes pergaminos para tomar el mando de Olimpia en 2019.

"Si yo ganara lo que gana Pedro Troglio en el Olimpia que me reduzcan el 90%, porque lo que gana Troglio lo gana uno en todo el año. La parte económica nunca ha sido un problema para mí”, contestó el técnico de Marathon, al diario GOLAZO, al ser consultado sobre una rebaja salarial, ante la pandemia por el coronavirus.

Por su parte, contestó a la idea de Diego Vázquez de sumar a Motagua el título del torneo Clausura, pese a darse por terminado. "Nunca ganó una Copa Presidente, yo tengo una súper Copa y él también así que estamos bastante parejos, la diferencia está en la parte económica”, señaló.

"Sinceramente no me hubiera sumado ese título. Yo por eso lo dije en una ocasión que no podemos traficar con la sangre, ellos jugaron una final con muertos en el estadio. Nosotros no podemos celebrar cuando hay fallecidos ahora por el tema de la pandemia. Me hubiera dado vergüenza celebrar un título en esta situación”, agregó Vargas.