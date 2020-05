Vangioni se fue de Monterrey y en River y Newell's ya se ilusionan

El Piri anunció su salida del club mexicano y tanto los hinchas del Millonario como los de la Lepra sueñan con su regreso. ¿Se puede dar?

En medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, Leonel Vangioni hizo oficial su salida de Rayados de . El futbolista argentino se despidió del club mexicano, quedó con el pase en su poder y si bien todavía no hubo indicios de qué será de su futuro, no son pocos los hinchas de River y de que ya empiezan a ilusionarse con su regreso.

"Se termina una etapa en mi carrera y quería agradecerle al club Rayados por estos tres años que pasamos juntos y a toda su afición por el respeto y cariño que me brindaron siempre!! Simplemente Gracias!!!", escribió el Piri en su Instagram, junto una imagen suya con la camiseta número once del equipo con el que ganó tres títulos ( 2017, Apertura 2019 y 2019).

El lateral-mediocampista zurdo, reconocido hincha de la Lepra y con un gran paso por el Millonario entre 2013 y 2016, habló hace poco más de un mes acerca de lo que siente por ambas instituciones. "Tengo un sentimiento muy grande por los dos clubes, viví cosas muy lindas tanto en Newell’s como en River, aunque son afectos distinto ya que en Newell's me crié, me formaron como persona y en River viví los momentos más exitosos de mi carrera, los quiero muchísimos", explicó a mediados de abril, en declaraciones a Radio 2.

Pese a la ilusión de los simpatizantes de ambos clubes argentinos, lo cierto es que todavía no hay nada concreto acerca de dónde continuará su carrera el futbolista de 33 años y parece muy poco probable que sea en Núñez, ya que el puesto está cubierto con Milton Casco y Fabrizio Angileri, dos jugadores que no figuran en el mercado de salida del Millonario.

¿Y en Rosario? Maxi Rodríguez, Mauro Formica y compañía continúan con el operativo retorno, intentando que distintos exjugadores del club vuelvan a ponerse la camiseta de la Lepra. "El tiempo que estuve en Newells fue más lo que nos tocó pelear para salir de abajo que pelear el campeonato, pero la verdad que en Newells todo se disfruta, uno tiene esos recuerdos muy presentes. Miro casi todos los partidos de Newells. Mi cuenta pendiente fue ganar algo, porque estuve tantos años y no se me dio, estuvimos muy cerca y es algo que me encantaría poder cumplirlo y sacarme esa espina de no poder salir campeón", dijo hace dos meses Vangioni, en charla con el programa radial Estadio 3. ¿Será ahora el momento?