Van Persie vuelve a descartar a Raheem Sterling en el Feyenoord y lo cede a otro equipo

El Feyenoord puede asegurar el segundo puesto de la Vriendenloterij Eredivisie el domingo ante el AZ en casa. Robin van Persie ya tiene la alineación lista:

Givairo Read ya ha jugado algunos minutos, pero el técnico prefiere a Mats Deijl en el lateral derecho. En la izquierda actúa Jordan Lotomba, no Jordan Bos, mientras que Gernot Trauner y Tsuyoshi Watanabe forman la pareja de centrales.

En la medular actuarán Oussama Targhalline, Thijs Kraaijeveld y Luciano Valente. Como recambio, Sem Steijn aguardará su oportunidad desde el banquillo.

Anis Hadj Moussa apoyará desde la derecha al máximo goleador de la Eredivisie, Ayase Ueda, mientras que Raheem Sterling, ya fuera de la convocatoria, cede el extremo izquierdo a Bos.

Alineación del Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Trauner, Watanabe, Lotomba; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Bos.

Alineación del AZ: