Van Persie publica un mensaje muy llamativo justo después de su despido del Feyenoord

La destitución de Robin van Persie como entrenador del Feyenoord sorprendió a todos. Poco después del anuncio, el exjugador publicó un extenso mensaje en X sin mencionar su salida.

El domingo por la noche, el club de Róterdam anunció que no seguirá al mando en De Kuip la próxima temporada.

Así concluye su etapa de año y medio al frente del equipo, por la que el club le agradeció públicamente.

Poco después, el técnico publicó un extenso mensaje en X, pero habló del Torneo RvP en el VDL Maassluis.

«¡Menudo fin de semana! Dos días fantásticos de fútbol, llenos de partidos emocionantes, goles bonitos, diversión, pasión y deportividad», comienza Van Persie.

«Sobre todo, he disfrutado viendo las sonrisas de los niños. El fútbol sirve para crear recuerdos y celebrar con los compañeros».

«Quiero dar las gracias de todo corazón a todos los que han colaborado en esta edición. A todos los equipos, entrenadores, familiares, voluntarios, árbitros y aficionados: vuestra dedicación y entusiasmo son muy apreciados», concluye.