"Van Nistelrooy hizo llorar a Cristiano en el United"

Louis Saha, excompañero de CR7 en el United, recordó un episodio del luso con el holandés.

Cristiano Ronaldo se ha caracterizado siempre por su hambre competitiva, algo que ya ponía de manifiesto desde joven. Precisamente en aquellos primeros pasos en el .

Saha declaró a Four Four Two que Van Nistelrooy, por entonces también el conjunto inglés, tenía su ego

“Ruud quería todos los pases y a veces para el desarrollo de Cristiano, el estar con Van Nistelrooy y Rooney era difícil de digerir”.

“Sí, le hizo llorar. Hubo historia porque creo que acabaron en discusión cuando el padre de Cristiano había fallecido y no era el momento correcto. Estas cosas pasan entre jugadores con tanto espíritu competitivo, pero estoy seguro que Ruud lamentó algunas de sus palabras”.

Saha reconoce que “Cristiano era un animal, desde que tenía 18-19 años se podía ver que no era solo talento si no trabajaba más duro que nadie”.