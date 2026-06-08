Van Hooijdonk teme por el internacional holandés tras los partidos contra Argelia y Uzbekistán

Tras el sufrido 2-1 ante Uzbekistán, Pierre van Hooijdonk teme por la titularidad de Donyell Malen. El analista de la NOS cree que Brian Brobbey presiona a Ronald Koeman.

«Malen podría haberse hecho un gran favor marcando contra Argelia y ahora», añade.

Su compañero, el analista Klaas-Jan Huntelaar, consideró que Brobbey «lo hizo bastante bien como suplente». «Todavía no está al nivel que se le espera. Después del descanso todo el equipo bajó, pero él marcó, aunque el gol fue anulado por fuera de juego», recuerda el exinternacional.

El presentador Sjoerd van Ramshorst recuerda que Malen suele ser titular ante Japón en el debut mundialista. «Sin duda», conviene Van Hooijdonk, «pero esto no ayuda a su confianza».

«Tienes la sensación de que compites con Memphis Depay. Al principio parece que lo lograrás, pero de repente llevas dos partidos sin marcar y Brobbey remata bien, aunque no cuente. Eso no ayuda a Malen».

Huntelaar interviene: «Como jugador, lo sientes. Te va a estar comiéndote por dentro», afirma el exdelantero de la selección holandesa, consciente de que la falta de goles puede ser fatal para un delantero.

¿Debería Koeman haberle mostrado más confianza? «Su papel ya acabó», responde Van Hooijdonk. «Ahora decir “tengo confianza” no basta. Malen jugó dos partidos. Si antes de enfrentar a Argelia le hubieran dicho: “tú eres mi delantero titular”, quizá habría ayudado más a su confianza». Eso le habría dado más confianza en la selección».

Tras el partido, Koeman admitió su decepción por las ocasiones falladas, aunque se mostró satisfecho porque la delantera creó oportunidades.