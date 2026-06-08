La selección holandesa venció el lunes por la noche 2-1 a Uzbekistán en el último amistoso antes del Mundial, pero su juego decepcionó. Cody Gakpo marcó los dos penaltis de la victoria. Pierre van Hooijdonk no se anduvo con rodeos al criticar al capitán Virgil van Dijk.

Tras el partido, Van Dijk destaca lo positivo: «Creamos buenas ocasiones en la primera parte. Luego se complicó y debimos mantener más la posesión, pero al final ganamos, y eso es lo importante».

Además, señala que la selección aún debe adaptarse a las condiciones de Estados Unidos: «Se nota que tenemos que acostumbrarnos al campo y al clima. Es un proceso que debemos acelerar, pero hoy dimos un paso importante».

Sin embargo, Van Hooijdonk no comparte esta visión y opina que el capitán debería ser más crítico con el rendimiento. Para el analista, ganar no es motivo de satisfacción.

«Van Dijk es un capitán y jugador fantástico, pero a veces debe reconocer un mal partido como tal», afirma Van Hooijdonk.

Para él, necesitar dos penaltis para vencer a Uzbekistán evidencia las carencias del equipo a pocos días del Mundial.

«Si necesitas dos penaltis contra esta selección de Uzbekistán, es que algo no va bien. Se desperdiciaron muchas ocasiones y, además, hubo demasiados descuidos y pases malos», afirma con tono crítico.

Además, recuerda que Holanda pudo haber recibido un penal en contra y que perdió el control tras la roja a Guus Til. «Como capitán, está bien hacer una observación crítica», concluye.