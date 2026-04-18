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Robin van PersieImago
Rian Rosendaal

Traducido por

Van Hanegem se muestra muy claro al responder a la pregunta de si el Feyenoord debe seguir contando con Van Persie

Feyenoord
R. van Persie

Willem van Hanegem se muestra sincero este fin de semana en una entrevista con 1908.nl. El exjugador y exentrenador del Feyenoord duda que Robin van Persie continúe al frente del equipo la próxima temporada en la primera división de Róterdam.

Van Hanegem dirigió al club entre 1992 y 1995 y ganó la liga y varias copas nacionales. El exentrenador, de 82 años, siempre se sintió parte del grupo. «No me sentía por encima de ellos. Hay dos cosas importantes: sé honesto con tus jugadores y hazles sentir que también son buenos. Eso es clave».

Considera que el enfoque de Van Persie no encaja con su método de trabajo: «Es un chico del Feyenoord y debe actuar como tal. No lo veo así. No puedes pelearte con cuatro jugadores. ¿Cómo es posible? Y eso que era un futbolista fantástico de ver».

Además, critica que los jugadores del Feyenoord reciben muy poca confianza de Van Persie: «Los futbolistas que han sido buenos a menudo no transmiten la sensación de que sus compañeros también lo son. No todos pueden ser iguales».

Al preguntarle si el Feyenoord debería mantener a Van Persie tras el verano, responde con un suspiro: «Creo que no». Y añade cómo debería ser el técnico ideal del club.

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«Alguien a quien le guste el fútbol, sus jugadores y el juego. Yo también estoy aquí en el Excelsior, al que vengo a ver a menudo. Cuando ves a todos haciendo esas locuras, entonces pienso: ¿qué es todo esto? Es todo un poco llamativo. Me hace gracia», concluye De Kromme. 

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