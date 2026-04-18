Van Hanegem se muestra muy claro al responder a la pregunta de si el Feyenoord debe seguir contando con Van Persie

Willem van Hanegem se muestra sincero este fin de semana en una entrevista con 1908.nl. El exjugador y exentrenador del Feyenoord duda que Robin van Persie continúe al frente del equipo la próxima temporada en la primera división de Róterdam.

Van Hanegem dirigió al club entre 1992 y 1995 y ganó la liga y varias copas nacionales. El exentrenador, de 82 años, siempre se sintió parte del grupo. «No me sentía por encima de ellos. Hay dos cosas importantes: sé honesto con tus jugadores y hazles sentir que también son buenos. Eso es clave».

Considera que el enfoque de Van Persie no encaja con su método de trabajo: «Es un chico del Feyenoord y debe actuar como tal. No lo veo así. No puedes pelearte con cuatro jugadores. ¿Cómo es posible? Y eso que era un futbolista fantástico de ver».

Además, critica que los jugadores del Feyenoord reciben muy poca confianza de Van Persie: «Los futbolistas que han sido buenos a menudo no transmiten la sensación de que sus compañeros también lo son. No todos pueden ser iguales».

Al preguntarle si el Feyenoord debería mantener a Van Persie tras el verano, responde con un suspiro: «Creo que no». Y añade cómo debería ser el técnico ideal del club.

«Alguien a quien le guste el fútbol, sus jugadores y el juego. Yo también estoy aquí en el Excelsior, al que vengo a ver a menudo. Cuando ves a todos haciendo esas locuras, entonces pienso: ¿qué es todo esto? Es todo un poco llamativo. Me hace gracia», concluye De Kromme.