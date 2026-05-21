Van der Vaart se burla de un compañero: «La verdad es que me parece un portero enorme...»

Rafael van der Vaart ha afirmado en el podcast «Wes & Raf» que los porteros hablan demasiado de fútbol.

«Los porteros hablan demasiado de fútbol. No te haces portero por nada», afirma con una sonrisa. Además, revela que Edwin van der Sar, exdirector del Ajax, le escribía durante las retransmisiones cuando comentaba a los guardametas.

«Eso viene del Ajax», responde Sneijder. «Allí solían decir que los porteros y los extremos izquierdos son unos locos».

Como ejemplo, menciona a Ronald Waterreus: «Yo lo consideraba un portero enorme, pero cuando está aquí en la mesa, lo hace muy bien; es él mismo, pero también un auténtico portero».

También menciona a Frank Rost, con quien jugó en el Hamburgo SV, sin añadir más detalles.