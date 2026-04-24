Van der Gijp señala el mayor punto débil de Frenkie de Jong en el FC Barcelona

René van der Gijp siempre ha admirado a Frenkie de Jong, aunque el centrocampista aún no ha alcanzado el nivel de los iconos del gigante catalán. De Jong ya suma 293 partidos con el Barcelona, lo que lo convierte en el holandés con más encuentros disputados, superando los 292 de Phillip Cocu.

«A menudo hemos dicho que le hemos visto jugar muy bien», comenta Van der Gijp en Vandaag Inside sobre el mediocentro. «Y también un par de semanas algo menos. Y eso es una pena».

«Porque tipos como Busquets, Xavi e Iniesta lo hacían tres veces por semana. Eso no tenía ningún sentido. Pero es un futbolista increíble», subraya el analista de Dordrecht, quien, a pesar de todo, disfruta viendo a De Jong con la camiseta del Barcelona.

El presentador Wilfred Genee recuerda que De Jong afirma estar «solo a mitad de camino» y pregunta si veremos su mejor versión. «Ojalá, si está en forma», responde Van der Gijp.

Hasta el miércoles, el centrocampista compartía el récord con Cocu (292 partidos). Antes, ya había superado a Ronald Koeman (264), Patrick Kluivert (257) y Michael Reiziger (255).

La afición lo recibió con aplausos, vítores y una ovación de pie. Ingresó con el marcador 1-0 a favor del Barça, sustituyó a Dani Olmo y compartió los últimos quince minutos con Marcus Rashford.