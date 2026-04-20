Van der Gijp: «¡Está loco! Pero nadie se lo dice... ¿Cuándo va a acabar esto?»

Wim Kieft y René van der Gijp criticaron con dureza a Mikel Arteta en su podcast, un día después de que el Arsenal perdiera 2-1 ante el Manchester City. Los analistas rechazan su estilo de trabajo, que consideran excesivo.

El domingo, los ‘gunners’ igualaron gracias a un fallo de Donnarumma, pero cedieron por un tanto de Haaland. La ventaja sobre el City se ha reducido a tres puntos, con un partido aún por jugar del rival. La presión es máxima en el norte de Londres.

En su podcast, KieftJansenEgmondGijp apenas comentan el partido y se centran en el peculiar estilo de trabajo y la personalidad del técnico.

«Está loco, pero nadie se lo dice, Wim. ¿Cuándo va a parar?», pregunta Van der Gijp en voz alta.

Kieft se sumó y recordó otras anécdotas: «Se puso delante del grupo con una lámpara para que todos captaran su energía».

Van der Gijp va más allá: «También se compró un labrador llamado Win. Deja que recorra las instalaciones porque leyó que acariciar un perro reduce el estrés; así que los jugadores lo acarician todo el día».

También se critica que expusiera a la plantilla a carteristas contratados en una cena para mantenerlos «alerta». «Llega un momento en que esto no para y se vuelve cada vez más loco», concluye Kieft.

Según el dúo, el problema está en el entorno de Arteta. «Hay mucha gente en el club y nadie dice: basta», afirma Van der Gijp. Con el título en riesgo de escaparse otra vez, la presión sobre Arteta es enorme.