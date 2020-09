Van de Beek cierra la puerta al Real Madrid y ficha por el United

Donny Van de Beek ya es jugador del . El jugador holandés deja el y recala en el cuadro de Old Trafford en un contrato de 5 años, con uno más opcional.

De 23 años, Van de Beek cierra de esta forma la puerta al , club que se mostró muy interesado en hacerse con los servicios del centrocampista, y nutre el centro del campo del United.

Hi everyone,



Hope you're well.



Just announcing @Donny_Beek6.



Regards, @ManUtd. pic.twitter.com/Exq6b2M5jy