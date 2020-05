Valverde:"La falta a Morata fue limpia, tirada para no lesionar"

"No siento que me haya confirmado". Palabra de Fede Valverde. El uruguayo, feliz por la vuelta al trabajo en grupo del , analiza cómo ha llevado el equipo el confinamiento. Valverde ha concedido una entrevista a ABC en la que habla del parón de la Liga por el coronavirus, de la vuelta a los entrenamientos o de las opciones de su equipo de conquistar la Liga. También sobre su famosa falta a Morata que resultó decisiva para levantar la última Supercopa de .

Acerca de la opción de acabar siendo campeón de Liga con el Real Madrid, Valverde apunta: "Sería lindísimo ganar esta Liga que, pase lo que pase, ya ha pasado a la historia del fútbol. Hay mucha gente a la que dedicarla el título, la lista es grande, porque muchos han sufrido", comenta, al tiempo que añade que la vuelta a la Liga: "será dura porque debemos tener claro que cada día que vamos a entrenar nos estamos jugando todos nuestras opciones, por eso la concentración es clave", matiza.

Sobre su famosa entrada a Morata en la Supercopa de España, comentó: "No sé si me metí en el corazón del madridismo, pero no estoy orgulloso de hacer una falta a ningún rival. Fue una falta limpia, tirada para no lesionar, por supuesto. Me debo a mi escudo y lo defenderé desde las normas del juego. No conozco a nadie que le guste hacer faltas, pero de lo que no me sentiría realmente orgulloso es de no haber hecho nada por mi equipo en esa jugada y en todas", dijo.

Sobre la eliminatoria ante el , el uruguayo asegura: "Ojalá podamos jugar ese partido de vuelta dentro de dos meses. Eso sería ya una victoria para todos. Remontar es posible porque en el Madrid todo es posible. Es pronto para pensar en eso, pero en los códigos del club está ganar todo por complicado que sea", sentencia.