Valverde, sobre el gol de Suárez: "Hay contacto, pero es gol claro"

El técnico del Barcelona reconoce que el delantero uruguayo toca al guardameta del Leganés, pero después del remate del charrúa

El polémico tanto de Luis Suárez ante el Leganés sigue siendo el centro de atención y de todos los debates. Ernesto Valverde, en la rueda de prensa previa al encuentro de Copa del Rey ante el Sevilla, ha vuelto a dejar su punto de vista de la acción, reconociendo que hay contacto, pero después del remate del uruguayo, con lo que el gol, en su opinión, es legal.

"Es verdad que a la rueda de prensa vas sin ver las imágenes y tengo siempre la idea de refrendar lo que hace mi equipo. Ahora he visto las imágenes y es verdad que hay un contacto después de que Suárez golpee el balón. No sé si como un piano de grande, pero me parece un gol claro", ha explicado ante la prensa.

"Tengo claro que es gol, pero hay que llenar muchas páginas, nada que nos sorprenda", ha comentado después ante otra pregunta sobre el mismo tema.

También ha tenido ocasión Valverde de hablar sobre otra de las polémicas del mes; la posible alineación indebida de su equipo ante el Levante, que habría pedido al TAD parar la Copa del Rey de manera momentánea.

"No está en nuestra mano. Hicimos lo que creímos y la ley está ahí, mañana tenemos un partido y lo preparamos. No tengo mucho más que decir al respecto", ha concluido.