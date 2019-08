Valverde se harta del culebrón Neymar

El 'txingurri' señala que "es incómodo" y plantea "si nos puede afectar" mientras elogia a Rakitic y calla sobre Dembélé, posibles monedas de cambio.

EDITORIAL

Faltan como mucho tres días y medio para que acabe el culebrón Neymar. Como máximo, lo hará el próximo lunes a medianoche con el cierre del mercado del verano pero dentro del vestuario del ya empiezan a filtrarse muestras de descontento ante la situación. El propio Ernesto Valverde, siempre tan comedido y cercano a la postura del club, reconoció que "es incómodo" trabajar con la competición empezada mientras el Barcelona negocia por el brasileño, cuya llegada puede destarotar por completo la planificación realizada hasta la fecha.

El artículo sigue a continuación

De hecho, tanto Ivan Rakitic como Ousmane Dembélé, además de otros jugadores, pueden acabar siendo moneda de cambio tal y como pretende el club barcelonista, lo cual no hace más que aumentar la sensación de provisionalidad del entrenador en muchas de las cosas que hace. Sin embargo, Valverde apuntó que "nada hace pensar que Rakitic no estará aquí", volvió a excusar su ausencia ante el señalando que sí jugó ante el en la jornada inaugural e insitió en que "la temporada es muy larga y habrá minutos para todos".

Con Dembélé no fue tan generoso, no obstante. Se limitó a recordar que "está lesionado y hay que esperar" pero cuestionado sobre la actitud del francés se cerró en banda afirmando que "no comentaré nada de él", buena señal de que su comportamiento le molesta casi tanto como el hecho de que el mercado siga abierto con la competición en marcha. "Los entrenadores tenemos que estar por encima de elucubraciones y chismes pero al final no sé si puede llegar a afectar" explicó.

Por lo pronto, la afición está más pendiente de lo que pase con Neymar que mañana en El Sadar y hasta de la recuperación de Leo Messi, descartado ante el . De todas formas Valverde también reconoció que "no estoy pendiente del mercado en absoluto, es verdad que el día del Athletic hablé con Coutinho y él ya tenía un acuerdo para salir y esto es una excepción pero pienso en poner el mejor once". Será sin el rosarino ni el francés, también sin Luis Suárez y evidentemente sin Neymar, que sigue siendo jugador del hasta nueva orden.