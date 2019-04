Valverde: "Quiero que la gente esté pendiente del Barcelona, no de Griezmann"

El 'txingurri' recuerda que "nos jugamos la Liga" y pide a la afición centrarse en animar a los suyos en lugar de despotricar del francés.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció antes de recibir al en el Camp Nou, un partido que puede acabar decidiendo la Liga de forma casi definitiva en caso de que el cuadro azulgrana se imponga a los colchoneros.

Griezmann. "Lo que quiero es que la gente esté pendiente de nosotros, no de los jugadores del equipo contrario, no me gusta cuando voy a un campo contrario y pitan a nuestros jugadores, cada jugador es libre de tomar la decisión que crea conveniente para su futuro igual que también tienen que tomar decisiones los clubes, tenemos que tener cuidado con él porque es un gran jugador".

Piqué. "Venía jugando todos los partidos y estaba con cuatro amarillas, pensé que ante el era un buen día para descansar, en lo que viene nos enfrontamos a grandes delanteros".

Rakitic. "Cuento con todos para la próxima temporada, pero esta temporada no ha acabado, nos tenemos que jugar la Liga, la y la final de ".

Dembélé. "No va a estar seguro ante el Atlético y no sabemos si estará el miércoles, no somos partidarios de arriesgar ante los partidos que tenemos por delante, ayer hizo una pequeña parte con el grupo y ya veremos si hoy puede repetir".

Arthur. "No me preocupa, nos da muchas cosas, participa mucho en el juego y a lo largo de la temporada suceden partidos en los que se está bien y otras veces no tan bien, pero nos da muchísimo, estamos contentos con él y está haciendo una buena temporada a pesar de ser tan joven".

Arturo Vidal. "Perdemos a un jugador importante, sabemos la energía y el carácter que tiene independientemente de si juega de entrada o como recambio, nos transmite muchas cosas al público, a nosotros y al rival, nos vendría bien tenerle porque el Atlético va a exigirnos mucho, no poder contar con él es un hándicap".

Umtiti. "Ha estado mucho tiempo parado por una lesión de largo recorrido y ahora tiene que ir entrando poco a poco y adaptándose al grupo pero descargar todo el arsenal ante un jugador no es nuevo, sobre todo si el partido no ha ido todo lo bien que debía, no fue un gran partido por nuestra parte y los defensas sufrieron, lo veo de forma colectiva aunque individualmente también haya cosas que mejorar".

Malcom. "Tiene las mismas posibilidades de jugar que el resto de jugadores, le estamos viendo bien, creo que puede tener más decisión y determinación en ataque por su capacidad de desborde y de remate, el otro día hizo un gol y dio una asistencia, creo que todavía tiene margen para crecer".

Recuperación de Cillessen. "Vamos a ver cómo está, no tuvo una lesión importante y esperamos recuperarle esta semana, si no para el Atlético pensamos que para el miércoles".

Boateng. "Es como todo, se habló de que Morata podía venir y se fue al Atlético, donde está jugando de titular todos los partidos, aquí no hubiera tenido ese rol y en el caso de Prince, es un jugador que ha venido, está entrando poco pero ya lo hablamos con él desde el principio".

Goles encajados. "Llevamos bastantes partidos sin encajar, vamos a pensar que esto pasó un día, no que es una norma; lo que tenemos que hacer es convertir lo del otro día en algo positivo, como conocer nuestras debilidades y corregirlas, como hemos hecho en el pasado".

¿Distancia definitiva? "Matemáticamente no lo es, por lo tanto la distancia no es definitiva; mucha gente sentencia la Liga en enero y queda media temporada, luego hay un tropiezo y dicen que vuelve a haber Liga, hay que seguir hasta el final".

Urgencias Atlético. "No sé qué planteamiento harán, cada equipo tiene un estilo marcado y cada uno será fiel a lo que viene haciendo regularmente pero es un partido especial porque el valor de los tres puntos es muy importante para los dos".

¿Condiciona Old Trafford? "En absoluto, el partido de mañana tiene una gran importancia y se la damos, la mejor manera de competir bien es conseguir un buen resultado".

Racismo en el fútbol. "Es una cuestión de educación general pero es extensivo no solo al racismo, parece que está admitido que el público tiene derecho a desahogarse, no solo con los jugadores, también con el árbitro, es algo que es cuestión de educación, si hablamos de racismo es algo extremo, algo increíble en esta época, deberíamos ver en qué medida somos permisivos con eso, es una cuestión de educación seguro".