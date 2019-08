Valverde: "No podemos permitir que se nos escape un partido así"

El 'txingurri' lamenta un primer tiempo en el que "estuvimos fatal" y lamenta que el equipo no supiera rematar la remontada al Osasuna.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa tras empatar a dos en El Sadar ante el tras los goles de Ansu Fati y Arthur Melo y del doblete de Roberto Torres. El suma apenas cuatro puntos después de haber disputado tres partidos de Liga.

Dos partes distintas. "En el primer tiempo estuvimos fatal, ellos empezaron muy fuertes y se pusieron por delante, reforzando su planteamiento; no tuvimos llegado al área, no creamos apenas ninguna ocasión y no éramos capaces de generar peligro al fallar en los últimos metros, en el segundo tiempo salimos con la idea de remontar y dominar el juego, que en el primer tiempo no lo habíamos hecho, después teníamos el partido de cara y ellos dieron un paso al frente, nosotros no pudimos salir después de que nos tiraran un par de veces, y de ahí vino la jugada del penalti. Teníamos el partido controlado y no podemos permitir que se nos escape en ese arreón en el que tuvieron el premio del empate, todo radica en que nuestro primer tiempo no fue bueno y debemos asentarnos en el terreno de juego".

Lo que más le enfada. "Un equipo te puede marcar un gol en una jugada, se puede fallar y el rival te puede marcar, eso puede suceder pero quizá no tuvimos la pelota en buenas condiciones, lo cual es mérito del rival, pero cuando les llegábamos bien me pesa más lo que pasó en el segundo tiempo, nos faltó continuidad en nuestro ataque, se nos echaron encima y no supimos salir de su presión".

Desarrollo. "Fuimos hace nada a San Mamés y todo el mundo sabe lo que pasa cuando vienes a El Sadar, si sales hay que ser contundente porque el rival va arriesgar y nosotros no logramos castigarles cuando lo hacían".

El artículo sigue a continuación

Rakitic. "¿Qué quieres que te diga? El año pasado cuando jugaba Ivan se quedaba Nélson en el banquillo, el otro día jugamos un buen partido y hoy repetimos alineación con Sergi en la media, tengo muchos para elegir y luego entró Arthur. Es una excelente pregunta para formular con cualquier nombre, tengo mucha nómina de centrocampistas e Ivan es un gran jugador, pero tengo más grandes jugadores. Ivan no me sobra".

Influencia del mercado. "En absoluto, si creo que va a venir bien Arthur porque tendremos la pelota, si creo que Rakitic puede estar bien de interior derecho lo pongo, si quiero romper un partido pongo a Arturo".

Penalti. "Fue sin querer, no vi la jugada, fue una de esas cosas que no se controlan y uno levanta la mano y no la baja".