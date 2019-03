Valverde: "Si Luis Suárez sigue dando tantos goles no hace falta que marque"

El entrenador del Barcelona se rinde al recital del rosarino, destaca que "no nos crearon ocasiones" y rechaza pedir un rival para cuartos.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa tras derrotar por 5 a 1 al Olympique de en la vuelta de los octavos de final de la disputada en el Camp Nou, un partido que certificó el pase del a los cuartos de final.

Presión. "A veces es una cuestión de ver quién es más poderoso, si su presión o tu juego de ataque, es cierto que tuvimos dificultades pero sabíamos que si lográbamos conectar con nuestros delanteros podíamos marcar, nos generaron incertidumbre pero no ocasiones claras, su gol llegó después de un barullo dentro del área, hay que ser muy bueno para apretar permanentemente y tenerlo muy trabajado pero también es verdad que en el primer tiempo el resultado fue corto para nosotros".

Contundencia final. "Hemos hecho un primer tiempo increíble y pudimos lograr un margen mayor, le doy mucho valor al hecho de que a pesar de haber tenido dificultades hayamos podido aumentar la cuota de goles, tenemos que pensar que es una competición difícil y cualquiera te puede complicar las cosas, en líneas generales hemos hecho una gran eliminatoria, en la vuelta con más efectividad porque creo que debimos jugarla con un marcador más cómodo".

Penalti a lo Panenka. "No sabía que iba a hacerlo, no me ha sorprendido que entrara porque tiene una sangre fría increíble, ha estado muy bien".

Champions League. "Tenemos mucha ilusión y todos los pasos son importantes pero seguramente lo mismo piensen todos los entrenadores".

Messi. "Influye en muchas facetas del juego, marca, asiste y ordena el juego, estamos acostumbrados pero nos sigue sorprendiendo; el fútbol es un juego de emociones, los jugadores tienen que administrarlas y en este deporte hay juego contínuo, no se para, y los entrenadores tenemos menos margen de maniobra pero hay una cosa de Leo que es fundamental y es cómo engancha a todo el mundo, público y compañeros, y lo que genera en el contrario".

Coutinho. "Era un partido importante para él e hizo un gran partido, ha habido momentos en los que no ha hecho grandes partidos pero luego en momentos determinados respondió bien como ante el , esperamos que vaya cogiendo confianza y nos dé lo que tiene, que es mucho".

Luis Suárez. "Le valoro igual que siempre, es un jugadorazo que ha hecho un partodo muy grande y si sigue dando tantos goles no hace falta que marque".

Rivales favoritos. "No voy a decir nada porque si lo digo me va a caer algo, ante cualquier equipo puede ser una eliminatoria especial, ya veremos qué nos depara el sorteo".