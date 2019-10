Valverde impone calma: "Las polémicas tienen que quedarse fuera"

El 'txingurri' pide "ir todos en la misma dirección" y recuerda que "aquí tenemos la obligación de ganar siempre".

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de recibir al en la segunda jornada de la fase de grupos de la , un partido en el que no está nada clara la presencia de Leo Messi por culpa de unas molestias musculares que ya le impidieron viajar a .

Messi y Dembélé . "Tenemos que esperar al entreno, ayer Ousmane hizo la primera parte y veremos si hoy puede hacer un poco más; Leo hizo poco más de medio entreno, veremos si hoy puede terminarlo, veremos si al final podemos contar con ellos pero pensamos que ni Samu, ni Ansu ni Jordi podrán estar".

¿Messi, al banquillo? "Vamos a ver si recibe el alta, son muchas suposiciones y no lo sé, esperaremos a ver cómo va el entrenamiento, lo que no haremos es correr riesgos".

Preocupación por las lesiones . "Nunca estamos contentos cuando los jugadores se lesionan de forma continuada pero es algo puntual que ha ocurrido, en alguno de los casos, como Dembélé, ya venía con molestias y es una lesión reincidente porque ya venía del año pasado, veremos si podemos controlarlo mejor pero cuando se vayan recuperando todo irá mejor, en cualquier caso no me preocupa tanto sino que me centro en los que están".

Preparación física . "Es muy importante".

¿Falta unidad? "Lo que nos interesa a todos es centrarnos en lo que tenemos por delante, que es mucho y hay una gran exigencia, y tenemos que intentar, sabiendo que en nuestro club de la nada se generan polémicas, ir por el mismo camino independientemente de que uno tenga una opinión y otro tenga otro, las polémicas tienen que quedarse fuera".

¿Desgaste en el vestuario? "El ambiente es parecido al de otras temporadas, a lo largo de las mismas unos entran más y otros menos y hay unos más contentos que otros pero no es nada extraño que todos quieran jugar, hemos hecho mucho para que todos vayamos por el mismo camino a lo largo de estos dos años y logramos ser un equipo sólido".

Ambiente interno . "Tenemos la obligación de ganar siempre y si no sucede sabemos que habrá problemas de una forma u otra, tenemos equipo para ganarlo todo pero luego estos es fútbol y hay momentos en los que no se puede conseguir, no debe echarnos hacia atrás el querer ganarlo todo a pesar de que los demás quieran hacer lo mismo".

Cuidado con las declaraciones . "Tenemos que ir todos por el mismo camino y centrarnos en el partido de mañana, es suficientemente importante como para no desviarnos".

Equilibrios . "Me siento en mi sitio, los entrenadores manejamos muchas variables, los jugadores, presión externa, prensa, la obligación con quién te contrata... al final eso es lo mismo que en anteriores años, lo llevas bien si ganas partidos, esa es la clave; pero me siento bien, estoy en un buen sitio y feliz".

Inter . "Ha cambiado bastantes cosas, jugadores y entrenador, juega con un esquema distinto a pesar de que haya cosas parecidas, como la salida desde atrás, ha tenido un arranque espectacular, ganando todos los partidos en su campeonato, y esperamos un partido muy complicado, este es otro Inter con respecto al del año pasado, está marcado por su entrenador y al sistema táctico que utiliza, como el del de hace dos años, con tres centrales y dos carrileros largos".

Favoritos . "Cada uno lo ve desde su punto de vista pero jugamos en casa y ahí somos fiables, no sé quién es favorito pero tampoco me interesa saberlo, es algo absurdo que no da puntos, tenemos la obligación de ganar e iremos a por ello".

Falta de adaptación de Griezmann . "Por estadística ha estado más en la izquierda que en el centro o la derecha, donde ha jugado Carles, puede hacerlo bien en ambos lados, no me parece una mala idea".

Mejor posición de Griezmann . "De delantero, cerca del área".

Rendimiento . "Es el primer partido que jugamos en Champions League en casa, estamos los cuatro igualados y el que gane dará un paso adelante importante, la fase de grupos son pocos partidos y sumar tres puntos cuenta mucho".