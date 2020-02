Valverde: "El único partido que he visto este mes ha sido el Athletic-Barça de Copa"

El exentrenador del Barcelona volvió a la escena pública y admitió que no está observando mucho fútbol.

En San Mamés, donde recibió el Premio Referente del BIFS 2020, Ernesto Valverde volvió a la escena pública y realizó sus primeras declaraciones tras su salida del . “El único partido que he visto este mes ha sido el Athletic-Barça de Copa”, reconoció el exentrenador azulgrana.

“Estas semanas no he visto mucho fútbol y lo he hecho un poco de lejos. He puesto un poco de distancia con lo que está pasando”, agregó el hombre nacido en la provincia de Cáceres, quien exhibió también un nuevo look en el acto llevado a cabo en Bilbao.

Valverde reaparece en San Mamés con nuevo look

Por otra parte, a modo de balance de sus últimos años, quiso dejar unas palabras que son a su vez unas primeras reflexiones: “Entrenar al Barcelona ha sido una suerte increíble. Sé qué supone entrenar allí desde todos los puntos de vista y estoy encantado de haber estado allí. Cuando firmas el contrato. ya sabes que todo depende de los resultados y que el entrenador siempre va a ser el responsable. No pienso en si me he sentido injustamente tratado. Entiendo que se pregunte por eso, pero de lo que se trata es de pasar página y no dar vuelta. A mí me interesa que voy a mirar adelante y no mirar hacia atrás”.

Con respecto a su futuro, ya dio algunas pistas: “Tengo pensado ir a ver a varios equipos, también quiero estar con otros entrenadores, charlas con ellos, confrontar temas y diferentes situaciones”.

Y dejó por último una perlita cuando se le preguntó por su equipo favorito para ganar : “El Madrid está fuerte y muy enfocado”.