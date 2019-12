Valverde: "El Real Madrid dominó pero nuestras ocasiones fueron más claras"

El 'txingurri' se despide del Clásico con un punto de satisfacción y advierte en cuanto a la igualdad con el eterno rival.

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa tras empatar a cero ante el en el primer Clásico de la temporada, un resultado que mantiene a ambos equipos en lo alto de la clasificación.

Empate. "Nos hubiese gustado ganar porque teníamos el factor campo y ello nos obligaba a ganar, ellos hicieron un buen partido, duro como siempre hacen aquí, y la clasificación queda igual, estamos igualados y se prevé que esta Liga sea así".

Arranque. "No hemos salido todas las veces que nos hubiera gustado de la presión, estábamos emparejados en el uno contra uno y cada vez que la cogíamos teníamos una situación de tres contra tres, no fueron demasiadas pero generamos peligro claro, luego ellos a base de llevar el balón de un lado al otro y con la estrategia nos generaron problemas, su ocasión más clara vino de un córner que salvó Piqué, nosotros tuvimos las nuestras pero el juego no tuvo continuidad a pesar de limitar sus llegadas, fue un partido incierto que podía resolverse en una jugada y no logró hacerlo nadie".

Satisfacción. "Cuando empatas los entrenadores pensamos que en algún momento pudimos desequilibrar y si alguno de los dos hubiese marcado no sería así, si hubiésemos pasado alguna vez más habríamos logrado más, el año pasado dominamos pero nos generaban problemas con la defensa adelantada, no tuvimos el acierto del año pasado, cuando les metimos cinco".

¿Real Madrid reforzado? "Cada uno lo ve desde su punto de vista, nosotros lo intentamos y tuvimos dificultades, algunas las solventamos y otras no, todavía queda mucho".

Sometimiento. "Ha habido momentos en los que al no superar la presión ellos jugaron en nuestro campo pero tampoco tengo la sensación de sometimiento, es más inestabilidad, parece que cada vez que tiran de fuera vaya a la escuadra y no es así, una la salvó Ter Stegen y otra Piqué pero no tuvieron ocasiones tan claras a pesar de que el dominio fue suyo".

Piqué. "Ya sé que genera muchas noticias pero es un jugador que no se pierde entrenamientos ni partidos, siempre está disponible aunque no le ponga, siempre está dispuesto, y en estos partidos tan complicados suele estar a gran nivel".

Busquets. "Ha tenido décimas de fiebre antes de empezar, cuando llegó, y podía haber jugado de entrada pero decidí que no lo hiciera, opté por no ponerle desde el banquillo por cómo estaba el partido".

Tsunami Democràtic. "Lo hemos vivido de una forma diferente por el ruido mediático pero no ha sido complicado; ¿había un helicóptero? Tampoco estaba tan bajo, con la tensión que había me fijé que había algo de jaleo con las pelotas pero no hubo mucho, intentamos dar ese punto de normalidad, la gente se ha manifestado y ya está, hay que vivir el partido como lo que es, un Clásico con tensión y nada más; desde el punto de vista social no soy yo quien lo debe valorar, yo valoro lo deportivo y me hubiera gustado jugar en la fecha correspondiente".