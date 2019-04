Valverde: "Convenía dar descanso a Messi pero no es bueno meterle en una urna"

El técnico advierte que el descanso del rosarino "estaba previsto" y se muestra con "alegría inmensa" tras una victoria que deja la Liga a 3 puntos.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa tras la victoria por 0 a 2 a domicilio del , un triunfo que deja el campeonato de Liga a solo tres puntos, que bien pueden llegar de parte del en caso de perder el miércoles frente al .

Victoria . "Tiene un valor increíble, hay que conseguir ganar en el campo y el partido ha sido difícil porque defendían bien, nos ha costado pero estamos a las puertas de la Liga con cuatro partidos por delante, es una alegría inmensa estar en esta situación".

Messi . "Estaba previsto que jugara porque el resultado no estaba claro, en cuanto a perseguir al Bota de Oro creo que estamos centrados en lo que tenemos que ganar, Leo tiene muchos retos individuales por delante pero hoy convenía descansar a pesar de que también es importante de que los jugadores se mantengan activos, no pueden estar en una urna".

Aleñá . "Es un jugador con mucha llegada y un buen disparo, en el primer tiempo ha tenido opciones de remate y ha estado reacio y creo que tiene que intentarlo como le vimos en el B", ha hecho un gran partido y me alegro mucho por él".

Arturo Vidal . "Nos está aportando mucho, tiene un despliegue físico importante y a la hora de llegar en segunda línea, que siempre llega, se está convirtiendo en fundamental".

Coutinho . "Esperamos mucho de él, nos está ayudando y el otro día marcó un golazo, estamos contentos de que vaya participando".

Alirón . "Me encanta esta pregunta porque me la hacen en agosto y digo cómo y dónde sea, la verdad es que me da igual dónde ser campeón".

A pie de campo también compareció Carles Aleñá para BeIn. El autor del primer gol del partido repasó varias cuestiones del choque.

Alavés . "Empezamos bien, tuvimos un par de ocasiones en el primer tiempo para ponernos por delante pero luego se encerraron, el gol llegó tras un gran pase de Sergi, estoy contento por ayudar al equipo".

Charla en el descanso . "Valverde nos pidió romper más al espacio, estábamos teniendo un juego más posicional y pedía que entráramos desde la segunda línea, hicimos un gran partido".

Alirón . "Hay que esperar a ver el Atlético y si gana, a ganar el sábado ante nuestra afición, hemos sido los mejores en esta Liga".

Dónde celebrar . "Me gustaría ganar la Liga el sábado en el Camp Nou, depender de nosotros y poder celebrarlo con nuestra afición pero si se gana el miércoles bienvenido será".

En la zona mixta fue Sergio Busquets quien atendió a los medios desplazados. El segundo capitán azulgrana comentó varias cosas.

Alirón. "Hemos sido superiores en todo momento. Prefiero ganar jugando en casa y ante nuestra afición" .