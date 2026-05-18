Valentijn Driessen: «Es incomprensible que Jordi Cruijff lo haya ignorado por completo»

Valentijn Driessen asegura en el podcast «Kick-off» de De Telegraaf que le sorprende que Dick Schreuder no esté en la lista del Ajax para ser el nuevo entrenador. El director técnico, Jordi Cruijff, prefiere a Míchel, técnico del Girona.

El club busca un sustituto para el interino Óscar García de cara a la próxima temporada. El viernes, el periodista Matteo Moretto, de Marca, informó de un acuerdo verbal con Míchel.

Sin embargo, Driessen considera más lógico fichar a Schreuder, quien acaba de llevar al NEC al tercer puesto de la Eredivisie y a la previa de la Champions.

«Schreuder ha creado un equipo fantástico», afirma Driessen el lunes. «Eso es la base del éxito. Sin Dick Schreuder, esto nunca habría sucedido».

Mike Verweij coincide: «Lo bonito es que, además de los resultados, hace que los jugadores se revaloricen».

Driessen concluye: «Por eso es incomprensible que Jordi Cruijff lo ignore. Solo tiene que marcar +34», añade, aludiendo al prefijo español. «No lo entiendo».

«Un tipo como Schreuder… ¿Qué encaja mejor en el Ajax que ese fútbol intenso y ofensivo que él propugna y que ha sabido implantar en muy poco tiempo en todos los clubes en los que ha estado?», afirma Driessen. «No está en la lista», afirma Verweij. «Quizá aún no. Quizá los éxitos actuales le hagan cambiar de opinión. Pero creo que será Míchel».