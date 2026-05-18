Valentijn Driessen asegura en el pódcast «Kick-off» de De Telegraaf que le sorprende que el Ajax no considere a Dick Schreuder como candidato a entrenador. El director técnico, Jordi Cruijff, prefiere a Míchel, técnico del Girona.

El club busca reemplazar al interino Óscar García y, según Matteo Moretto, de Marca, ya tendría un acuerdo verbal con Míchel.

Sin embargo, Driessen considera más lógico fichar a Schreuder, quien acaba de llevar al NEC al tercer puesto de la VriendenLoterij Eredivisie y a la fase previa de la Liga de Campeones.

«Schreuder ha creado un equipo fantástico», afirma Driessen el lunes. «Eso es la base del éxito. Sin Dick Schreuder, esto nunca habría sucedido».

Mike Verweij coincide: «Lo bonito es que, además de los buenos resultados, hace que los jugadores se revaloricen mucho».

Driessen concluye: «Por eso es incomprensible que Jordi Cruijff lo ignore. Solo tiene que marcar +34», añade, señalando el prefijo español. «Y yo tampoco lo entiendo».

«Un tipo como Schreuder… ¿Qué encaja mejor en el Ajax que ese fútbol intenso y ofensivo que propugna y que consigue implantar en muy poco tiempo en todos los clubes en los que pasa?», afirma Driessen. «No está en la lista», afirma Verweij. «Quizá aún no. Quizá los éxitos actuales le hagan cambiar de opinión. Pero creo que será Míchel».