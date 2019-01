Valencia, situación límite: sigue sin cerrar a "Chicharito" y Batshuayi está "bloqueado"

Apenas una semana para el final del mercado

Necesitan un delantero y apenas queda menos de una semana de mercado. Ese es el escenario en el que se maneja el Valencia CF, que sigue intentando el fichaje de Javier "Chicharito" Hernández sin éxito, porque el West Ham no da su brazo a torcer y no está dispuesto a soltar al mexicano a través de una simple cesión. Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, lo ha confirmado en rueda de prensa: "Mi poquita información me dice que ahora mismo el West Ham solo contempla una salida para Chicharito, que es la venta. Yo aliño, no elijo".

Es decir, que el Valencia sigue sin cerrar a "Chicharito", que el West Ham no se ablanda y pase lo que pase en el conjunto ché, este no es un fichaje petición expresa de Marcelino, sino una decisión de consenso del club, que busca un delantero para paliar la falta de gol del grupo, el gran lastre de esta temporada. El club continúa trabajando para poder traer un delantero, pero la economía valencianista no es precisamente la má boyante en estos momentos y traer algo que mejore lo que ya existe es bastante complicado.

Es más, la llegada de "Chicharito" está seriamente condicionada a que el Valencia CF pueda sacar a algún jugador para liberar masa salarial. El elegido para eso era Michy Batshuayi, pero ahora mismo la operación sigue estando bloqueada y el Chelsea no está dando ningún tipo de facilidades, lo que complica las opciones de fichar al equipo ché. Es una situación límite: menos de una semana para el final del mercado y por lo que parece, la llegada de un punta está cuesta arriba.