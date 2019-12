Valdivia aprueba la posible llegada de Jorge Sampaoli al Palmeiras

El volante de Colo Colo recomendó al casildense como DT del "Verdao". Además, exteriorizó su deseo de regresar al club paulista.

Jorge Sampaoli está en la órbita del Palmeiras. El "Verdao" considera que el actual técnico del Santos es el candidato ideal a ocupar el puesto que recientemente dejó Mano Menezez, luego de la derrota del club paulista frente al Flamengo en la última jornada del Brasileirao.

Y en medio de su posible arribo cuenta con un aval de lujo: Jorge Valdivia, figura en dos períodos (2006 a 2008 y de 2010 a 2015). Y es que el volante de recomendó al club al casildense, con el que vivió sus mejores años en la Selección chilena, consagrándose como campeón de la 2015 y disputando el Mundial de 2014. Todo en medio de una entrevista concedida a Globo Esporte.

El “Mago”, quien hoy negocia su continuidad en el Cacique, justo después de cumplir la temporada con menos continuidad -donde apenas jugó 13 partidos entre el Campeonato Nacional, y Copa - se refirió a esta posibilidad, indicando que “siempre dije que él -Sampaoli- es uno de los mejores con los que trabajé. En la lista están Vanderlei Luxemburgo, Marcelo Bielsa y Pablo Guede, a quien conocí en Colo Colo”.

Y agregó: “Sampaoli es un tipo que trabaja mucho, es detallista, profesional. Sabe lidiar con la presión y afrontar situaciones difíciles como convencer a los jugadores de hacer lo que él quiere. Además de trabajar bien, es una persona que puede cambiar ideas con el futbolista”.

Jorge Valdivia y su futuro en Colo Colo: ¿se va o se queda?

“El está clasificando a Santos a la Libertadores y ahora está siendo considerado por la prensa para asumir en Palmeiras, donde lo haría muy bien, porque conoce bien el fútbol brasileño y a los jugadores, pero desconozco su pensamiento. La presión por él no creo que sea un problema que pueda obstaculizar, si el presidente de Palmeiras sigue adelante y contrata podría llevarle alegría a los hinchas”, apuntó.

Y en la misma línea, reflexionó: ”Uno siempre quiere trabajar con los mejores, con el entrenador que te dé experiencia y confianza y a quien le entiendas su mensaje. El es uno de esos técnicos (…) pero no depende de mí ni de mi voluntad”, dijo.

Por otra parte, exteriorizó su deseo de regresar al club paulista. “Hay que respetar a los jugadores que tiene Palmeiras en este momento y no quisiera que esta entrevista parezca que me estoy ofreciendo. Pero claro que me gustaría volver, por el cariño que tengo al club, por los años que pasé ahí conociendo la ciudad, a Sampaoli y Palmeiras, claro que me gustaría trabajar en ambientes buenos… me preguntaste si quiero volver de nuevo en Palmeiras y a todo el mundo le gustaría, no solo a mí. Sería lo mismo si es que no fuera Sampaoli”.

Finalmente, abordó el supuesto interés del elenco “Peixe”, que lo tendría como alternativa el fichaje del brasileño Paulo Henrique Ganso. “No recibí ninguna propuesta. Tengo que ser muy claro. No soy un jugador que mentiría en la prensa para tratar de obtener un mejor trato con otro equipo o tener una ventaja contractual. Nunca hablé con Sampaoli ni con nadie de Santos”, cerró.

Cabe recordar que el también ex DT de suena como opción en Racing para reemplazar a Eduardo Coudet, quien abandonará Avellaneda el 14 de diciembre enfrentando a Tigre en el Trofeo de Campeones, en duelo que medirá a los monarcas de la Superliga y la Copa Superliga. De hecho, el de Casilda se habría reunido con Diego Milito en Sao Paulo.