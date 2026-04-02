¿Va a ser destituido Renard? Reunión extraordinaria en la Federación Saudí

En las últimas horas se ha celebrado una reunión extraordinaria en la Federación Saudí de Fútbol, pocas horas después de que finalizara el parón internacional, durante el mes de marzo.

La selección saudí perdió sus dos partidos durante el parón, ante Egipto por 4-0 y luego ante Serbia por 2-1, lo que ha puesto al francés Hervé Renard, seleccionador de «Los Verdes», en el punto de mira de las críticas, en medio de peticiones para que sea destituido de su cargo.

El diario saudí «Al-Riyadiah» informó de que Yasser Al-Misehal, presidente de la Federación Saudí de Fútbol, celebró una reunión este jueves en presencia de Saleh Al-Daoud, director de la selección saudí, y de Mohammed Al-Hamid, director administrativo de las selecciones saudíes.

El periódico precisó que esta reunión es la segunda de este tipo que celebra la Federación Saudí desde el inicio de la actual temporada 2025-2026, a pesar de que esta se acerca a su fin.

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Sin embargo, el periódico no hizo referencia a ninguna conversación sobre el futuro de Renard, ya que se limitó a repasar las novedades del programa técnico y administrativo de la selección saudí para el próximo periodo.

La Federación Saudí de Fútbol había confirmado en más de una ocasión que no tenía intención de destituir a Renard de su cargo como seleccionador de la selección saudí antes de participar en la fase final del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

La «Selección Verde» se encuentra en el Grupo H del Mundial, junto a las selecciones de España, Uruguay y Cabo Verde, de donde se clasificarán directamente las dos primeras, además de las ocho mejores terceras de los doce grupos.