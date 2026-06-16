Uruguay vs. Cabo Verde: Previa del Mundial de la FIFA 2026. Todo lo que necesitas saber

Uruguay y Cabo Verde se enfrentarán el 21 de junio de 2026 a las 18:00 EST (22:00 GMT).

Contexto del partido y análisis de la jornada inaugural

En una de las mayores sorpresas del torneo, el debutante Cabo Verde empató 0-0 con la campeona de 2010, España. El portero caboverdiano Vozinha, de 40 años, fue el héroe y, como resultado, sus seguidores en redes sociales se dispararon de la noche a la mañana.

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Jugadores clave y entrenador de Uruguay

Tras la retirada de Luis Suárez y Edinson Cavani, el sistema del legendario entrenador Marcelo Bielsa se apoya en centrocampistas incansables: Fede Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United) y el creativo Rodrigo Bentancur (Tottenham). En defensa, los experimentados Ronald Araújo y José María Giménez liderarán la línea de cuatro.

Bielsa impondrá su 4-3-3 de alta intensidad y presión constante. En la eliminatoria Uruguay recuperó 147 balones, 26 más que cualquier otro equipo sudamericano.

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Jugadores clave y entrenador de Cabo Verde

El delantero Dailon Livramento, autor de cuatro goles en la fase de clasificación —dos de ellos clave ante Angola y Camerún—, compartió el trono de máximo goleador del grupo. Cabo Verde está dirigido por el ex capitán Pedro Leitão Brito, “Bubista”, quien desde 2020 apuesta por una defensa ordenada para sorprender en el continente americano. El veterano portero del Chaves, Vozinha, ya demostró su valía ante España en la primera jornada y será clave en los otros dos partidos de la fase de grupos.

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Convocatoria de 26 jugadores de Uruguay

Porteros: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Santiago Mele (Junior FC).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastián Cáceres (Club América), Matías Olivera (Nápoles), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (Flamengo).

Centrocampistas: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting CP) y Brian Rodríguez (Club América).

Delanteros: Rodrigo Aguirre (Club América), Federico Viñas (Real Oviedo), Darwin Núñez (Al Hilal).

Convocatoria de 26 jugadores de Cabo Verde.

Porteros: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Defensas: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), João Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Centrocampistas: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Delanteros: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir).

Noticias del equipo y plantillas

Uruguay está dirigida por Marcelo Bielsa. No hay lesiones ni sanciones registradas, y aún no se confirma alineación. Se añadirán actualizaciones a medida que se acerque el partido.

Bubista, seleccionador de Cabo Verde, tampoco reporta lesionados ni sancionados y aún no confirma el once. Más detalles se ofrecerán cerca del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

En sus últimos cinco partidos, Uruguay suma una victoria, tres empates y una derrota. Su más reciente fue un 1-1 ante Arabia Saudí en el Mundial el 15 de junio. Antes, empató 0-0 con Argelia y 1-1 con Inglaterra en amistosos. La única derrota fue 5-1 contra Estados Unidos en noviembre de 2025. Un 0-0 ante México cierra la serie. Uruguay muestra un equipo difícil de batir, pero con problemas para ganar.

Cabo Verde, por su parte, llega en buena forma tras ganar tres de sus últimos cinco partidos: 3-0 a Bermudas el 6 de junio y 3-0 a Serbia a finales de mayo. Antes, igualó 1-1 con Finlandia y cayó 4-2 ante Chile, además de empatar 0-0 con España el 15 de junio. Cabo Verde ha mostrado gol y orden defensivo en sus últimos amistosos.

Historial de enfrentamientos

No hay registros de enfrentamientos previos entre Uruguay y Cabo Verde. El encuentro en el Hard Rock Stadium de Miami será el primero entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo H, Uruguay lidera la tabla y Cabo Verde es cuarto antes de este encuentro.