Uno de ellos aceptó con una condición... Inzaghi y Jesús responden sobre la sucesión de Renard en Arabia Saudí

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, y el portugués Jorge Jesus, técnico del Al-Nassr, han tomado una decisión sobre su futuro al frente de la selección saudí en el próximo periodo, en sustitución del francés Hervé Renard.

El nombre de Renard se vincula con su salida del cargo de seleccionador de Arabia Saudí, a la luz del descenso en los resultados durante el último periodo, así como de las negociaciones en curso con él para dirigir a la selección de Ghana en la fase final del Mundial de 2026.

El diario saudí «Al-Kass» ha informado de que Inzaghi y Jesus rechazan la idea de dirigir la selección saudí en estos momentos, ya que desean centrarse en el Al-Hilal y el Al-Nassr durante las últimas jornadas de la temporada actual.

Sin embargo, el entrenador portugués no ha rechazado la idea de forma definitiva, ya que ha dado su acuerdo preliminar para dirigir la selección saudí, pero con la condición de que sea en el futuro, y no en este momento.

Ambos entrenadores compiten por el título de la Liga Saudí esta temporada, en la que el Al-Nassr lidera la clasificación con 67 puntos, tres por delante del Al-Hilal, segundo clasificado, a falta de ocho jornadas para el final de la competición.