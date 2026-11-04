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Universitatea Craiova vs. Egnatia: hora de inicio
El partido entre Universitatea Craiova y Egnatia comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.
Universitatea Craiova vs. Egnatia, hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?
La semana de Universitatea Craiova y Egnatia: ¿qué ha pasado?
Universitatea Craiova llega a este partido con un balance de cuatro victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, venció por 2-1 a Botosani en la Liga 1. Especialmente contundente fue su triunfo por 5-0 a domicilio ante Sepsi OSK, que puso de manifiesto la fortaleza ofensiva del equipo. En la Conference League, Craiova ganó por 3-1 a Inter Club d'Escaldes en su último partido.
Egnatia suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue un 2-1 a domicilio ante KF Tirana en el campeonato albanés. En la Conference League, Egnatia empató 1-1 con Aarhus GF en su último encuentro. Su única derrota en ese periodo fue por 1-2 ante FC Dinamo City.
Universitatea Craiova vs. Egnatia: alineaciones
Universitatea Craiova contra Egnatia alineaciones probables
Manager
- F. Coelho
Universitatea Craiova vs. Egnatia: estado de forma
Universitatea Craiova vs. Egnatia: balance de enfrentamientos directos
Universitatea Craiova vs. Egnatia: las clasificaciones
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