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Universitatea Craiova vs. Egnatia: hora de inicio
El partido entre Universitatea Craiova y Egnatia comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.
Universitatea Craiova vs. Egnatia, en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?
La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con Universitatea Craiova y Egnatia?
Universitatea Craiova llega a este partido con un balance de cuatro victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, el equipo venció 2-1 a Botosani en la Liga 1. Especialmente contundente fue la victoria por 5-0 a domicilio ante Sepsi OSK, que puso de manifiesto su fortaleza ofensiva. En la Conference League, Craiova ganó su último partido por 3-1 al Inter Club d'Escaldes.
Egnatia suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue un 2-1 a domicilio ante KF Tirana en la liga albanesa. En la Conference League, Egnatia empató 1-1 con Aarhus GF en su último encuentro. Su única derrota en este periodo fue por 1-2 ante FC Dinamo City.
Universitatea Craiova vs. Egnatia: alineaciones
Universitatea Craiova contra Egnatia alineaciones
Once inicial
Suplentes
Manager
- F. Coelho
- N. Dede
Universitatea Craiova vs. Egnatia: estado de forma
Universitatea Craiova vs. Egnatia: balance de enfrentamientos directos
Universitatea Craiova vs. Egnatia: las clasificaciones
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