U. de Concepción vs. Universidad Católica: Formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

El Campanil corre el riesgo de descender, mientras los Cruzados celebran su tricampeonato.

El Universidad de Concepción vs Universidad Católica parece ser un partido en el que no se juega nada porque, por un lado, los Cruzados ya cerraron con broche de oro un año sin igual al ganar la copa, y tras obtener su primer tricampeonato de la historia. Mientras que los del Campanil no corren riesgo frente a los de Ariel Holan, pero sí dependen de lo que ocurra en otros encuentros.

Por ejemplo, si en la Jornada 34 del Campeonato Nacional 2020, Coquimbo Unido enreda puntos e Iquique gana su último compromiso, esa cobinación mandará a la U. de Conce al descenso directo debido a la ponderada, mientras que los Dragones Celestes se marcharían a la B por la tabla general.

Así de emocionante pinta la última jornada del futbol chileno y en Goal te traemos toda la previa.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO U. de Concepción - U. Católica FECHA Domingo 14 de febrero ESTADIO Ester Roa HORA 10:30

LAS FORMACIONES

U. de Concepción : Leyton; Ramírez, Abarca, Cavero, Díaz; Robles, Povea; Cabera, Quinteros, Carreño; Alles.

U. Católica : Toselli; Rebolledo, Salomón, Astaburuaga, Parot; Núñez, Saavedra; Buonanotte; Montes, Valencia, Tapia.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV

El encuentro entre la Universidad de Concepción y la Universidad Católica se disputará este domingo 14 de febrero, en punto de las 10:30 en el Estadio Ester Roa. El duelo será transmitido por TNT Sports 2, TNT Sports 2 HD. Vía streaming online va por Estadio TNT Sports. Además, para los clientes de TNT Sports, se puede mirar en Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.