Universidad de Chile vs. Wanderers: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

En una verdadera final por el descenso la Universidad de Chile sale a buscar puntos vitales contra Santiago Wanderers este domingo en el Estadio Nacional.

En directo: La tabla de promedios

Preocupadísima por no bajar tras el 0-1 en Ester Roa a manos de la U. de Conce, la U necesita vencer al Decano para que se le dejen de acercar los cuadros de la zona más roja de la tabla, entre los que se encuentran los verdes que dividen por menos y de un salto pueden tanto zafar como complicarse verdaderamente.

EL MERCADO AZUL AL DETALLE

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world