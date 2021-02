Universidad de Chile vs. Antofagasta: Formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

El Romántico Viajero tiene todo a favor para salir avante de la última jornada del Campeonato Nacional 2020.

La hora de la verdad ha llegado. La U. de Chile llega a la última fecha del Campeonato Nacional 2020 con muchas cosas a su favor para permanecer en Primera División y no tener que jugar la promoción. El León recibirá al Antofagasta en la jornada 34 del futbol chileno.

El Romántico Viajero tendrá que hacer valer su localía para librar de una vez por todas el tema del descenso. Ganar le ayudará a este equipo a no tener que estar pegado al televisor viendo los partidos de Iquique vs. Wanderers, Coquimbo vs. Palestino y Curicó vs. Unión La Calera.

Algo que también le pondrá sabor a este partido es que tanto la Universidad de Chile como Antofagasta tienen opciones de jugar la próxima edición de la Copa Libertadores. Los de Rafael Dudamel son quintos de la tabal general y deben sumar de a tres y además esperar un tropiezo de Palestino, que hoy ocupa el último cupo para la fase 2 del certamen de Conmebol.

Partido igualado en el Estadio La Granja ante Curicó Unido. Ahora nos mentalizamos para la última final frente a Deportes Antofagasta ⬇️#VamosLaU 🤘https://t.co/LQLONlyNo6 — Universidad de Chile (@udechile) February 11, 2021

Por otro lado, los Pumas se encuentran en sexto lugar, un punto abajo de la U, por lo que también necesitan ganar que los Árabes pierdan su encuentro frente a Coquimbo Unido.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO U. de Chile - Antofagasta FECHA Sábado, 13 de febrero ESTADIO Nacional HORA 18:30

LAS FORMACIONES

U. de Chile : De Paul; Rodríguez, O. González, Casanova, Beausejour; Moya, Espinoza; Montillo, Martínez; Larrivey y Henríquez.



Antofagasta : I. González; Soza, S. González, Mencia, Cordero; Cuadra, Collao; Bello, Uribe, J. Flores; C. Muñoz.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV

El partido Universidad de Chile vs. Antofagasta se disputará el sábado 13 de febrero a las 18:30, en el Estadio Nacional. El encuentro será transmitido por TNT Sports 2, TNT Sports HD. Mientras que online va por la app de Estadio TNT Sports.