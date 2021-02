Universidad de Chile vs. Antofagasta: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Los de Rafael Dudamel necesitan un triunfo, ya que en caso de perder dependerán de otros resultados.

La hora de la verdad ha llegado. Universidad de Chile llega a la última fecha del Campeonato Nacional 2020 con muchas cosas a su favor para permanecer en Primera División y no tener que jugar la promoción. El León recibirá al Antofagasta en la jornada 34 del futbol chileno.

El Romántico Viajero tendrá que hacer valer su localía para librar de una vez por todas el tema del descenso. Ganar le ayudará a este equipo a no tener que estar pegado al televisor viendo los partidos de Iquique vs. Wanderers, Coquimbo vs. Palestino y Curicó vs. Unión La Calera.

Algo que también le pondrá sabor a este partido es que tanto la Universidad de Chile como Antofagasta tienen opciones de jugar la próxima edición de la Copa Libertadores. Los de Rafael Dudamel son quintos de la tabal general y deben sumar de a tres y además esperar un tropiezo de Palestino, que hoy ocupa el último cupo para la fase 2 del certamen de Conmebol.

Partido igualado en el Estadio La Granja ante Curicó Unido. Ahora nos mentalizamos para la última final frente a Deportes Antofagasta ⬇️

Por otro lado, los Pumas se encuentran en sexto lugar, un punto abajo de la U, por lo que también necesitan ganar y que los Árabes pierdan su encuentro frente a Coquimbo Unido.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO U. de Chile - Antofagasta FECHA Sábado, 13 de febrero ESTADIO Nacional HORA 18:30

CÓMO LLEGAN

LO QUE TIENES QUE SABER

Universidad de Chile venció a Antofagasta en los últimos siete duelos como local en Primera División, y mantuvo su valla invicta en los seis más recientes.

Universidad de Chile acumula seis partidos invicto en el Campeonato 2020 (2V 4E), manteniendo su valla invicta en cuatro de ellos.

Antofagasta ganó solo uno de los últimos 12 partidos de visitante en Primera División (4E 7D); fue 1-0 ante Coquimbo Unido, en diciembre de 2020.

Joaquín Larrivey, de Universidad de Chile, es el jugador con más participaciones en goles (24) en el Campeonato 2020; anotó 18 y asistió seis.

Antofagasta es el equipo que permitió más remates a sus rivales (453) en el Campeonato 2020.

LAS FORMACIONES

U. de Chile: Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Osvaldo González , Luis Casanova, Jean Beausejour; Camilo Moya, Gonzalo Espinoza, Walter Montillo; Simón Contreras, Ángelo Henríquez y Joaquín Larrivey.

✍️ Los elegidos por Rafael Dudamel para enfrentar a Deportes Antofagasta en el Estadio Nacional 🏟

✍️ Los elegidos por Rafael Dudamel para enfrentar a Deportes Antofagasta en el Estadio Nacional 🏟

Sustituciones: Campos, Galani, Barrios, Cortés, Del Pino, Guerra y Barros.

Antofagasta :

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV

El partido entre Universidad de Chile y Antofagasta se juega el sábado 13 de febrero a las 18:30 en el Nacional, sin público por la emergencia sanitaria del coronavirus. El compromiso será transmitido por TNT Sports 2HD y TNT Sports 2. Vía streaming online, va por Estadio TNT Sports. Además, para los clientes de TNT Sports, se puede mirar en Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.