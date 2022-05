Universidad de Chile: los candidatos para suceder a Santiago Escobar

Luego de una serie de malos resultados en el Campeonato Nacional 2022, Universidad de Chile, de mutuo acuerdo, puso fin al vínculo contractual de Santiago Escobar.

Tras la derrota frente a Audax Italiano, Azul Azul sentenció la salida del colombiano dejando a la institución en la decimotercera plaza con solo 11 unidades, a dos de la zona de descenso.

De hecho, el ciclo del nacido en Medellín al mando de los estudiantiles se cerró con apenas 11 puntos de 33 posibles luego de tres triunfos, dos empates y seis caídas consiguiendo un pobre 33,33% de rendimiento.

Ante esta situación, la concesionaria optó por el interinato de Sebastián Miranda, ex defensa de Universidad Católica y Unión Española, entre otros clubes, mientras se desarrolla el proceso de búsqueda de un nuevo técnico.

Y en las últimas horas aparecieron los nombres de dos candidatos para suceder al estratega cafetero de 58 años. De ellos, el que genera más consenso en la dirigencia es Martín Lasarte quien viene de dirigir a la Selección chilena y que ya tuvo un paso por el CDA entre 2014 y 2015 consiguiendo un título nacional, la Copa Chile y la Supercopa.

“Lasarte es el preferido de la dirigencia, pero el problema es que quiere un tiempo de descanso tras salir de La Roja”, indicó El Mercurio.

“Es muy posible que yo no entrene por bastante tiempo. No puedo asegurar cuanto. Me voy a tomar un tiempo para descansar y recuperarme, porque siento que lo necesito”, afirmó el propio Machete hace unos días, en conversación con una radio uruguaya.

En ese sentido, tendrían avanzadas conversaciones con Pablo "Vitamina" Sánchez, quien tomó la decisión de dar un paso al costado de su cargo en Audax Italiano.

Sobre su determinación, el DT -que también cuenta con pasos por Banfield, Rosario Central, Oriente Petrolero, Universidad de Concepción, O'Higgins, Everton y Deportes Iquique- indicó que "tiene que ver con que hoy mis objetivos personales no coinciden con el proyecto del club. El club tiene una política clara desde hace mucho tiempo y creo que es un momento para dar un paso al costado, no continuar, y el club siga con quien elija".

Mientras que Lorenzo Antillo, presidente de los itálicos, admitió que "las aspiraciones de él y su cuerpo técnico son mayores. Le gustaría tener un desafío en su carrera profesional mayor. Eso es una realidad y eso lo que nos aleja de poder seguir trabajando en conjunto".

De momento, la U se concentra pensando en su próximo desafío recibiendo a Deportes La Serena, en Santa Laura, por la duodécima jornada de la competencia doméstica. En el más reciente enfrentamiento, el pasado 6 de septiembre, ambos clubes firmaron tablas en el Nacional. No obstante, los azules cosechan dos victorias y tres empates en sus últimas cinco presentaciones frente a los audinos.