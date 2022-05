Universidad de Chile acude a la Justicia por amenazas en contra de Hernán Galíndez

En la antesala al cruce entre Universidad de Chile y Deportes La Serena se destapó el difícil momento que atraviesa Hernán Galíndez luego de que su representante, Rodrigo Abadie, revelara que el argentino nacionalizado ecuatoriano había recibido amenazas de muerte contra su familia tras su desempeño bajo los tres palos en la escuadra azul.

Su agente explicó en diálogo con El Mercurio que el seleccionado de la Tricolor incluso llegó a evaluar una salida de la institución "por la seguridad de su mujer y sus hijos".

“Está contento en la U, porque está en el club más grande de Chile y la hinchada es impresionante, pero todo esto de las amenazas le ha generado mucha incomodidad”, precisó.

En la misma línea, admitió que "efectivamente estamos evaluando este escenario por un motivo de fuerza mayor, y no porque el jugador se quiera marchar".

Sin embargo, el propio golero explicó en rueda de prensa que su idea es permanecer en el CDA y apuntó: "Estoy muy feliz en el club, lo que más quiero es seguir entrenando, trabajando y siendo un aporte para seguir mejorando como grupo, pero no me voy a ir de la U".

Y añadió: "Lo que quiso decir mi representante es que, bueno, lo más importante es el bienestar de mi familia, mi esposa se asustó un poco con lo que pasó y no fue más que eso, mi idea es quedarme en el club (...) Cuando terminó el partido, fui el último en salir del campo de juego y recibí una cantidad de aplausos impresionante. También el apoyo en redes sociales me pone muy feliz, me escribió cualquier cantidad de gente diciéndome que no me vaya, que me sienta apoyado".

Pese a ello, la dirigencia de Azul Azul determinó acudir a la Justicia para denunciar ante el Ministerio Público lo antes mencionado en busca de pesquisar a los responsables.

Jorge Arredondo, abogado de la concesionaria, señaló que desde el punto legal, "no toleramos este tipo de comportamiento con nuestros jugadores ni jugadoras. Interpusimos una denuncia ante el Ministerio Público, el día de ayer, la cual fue recibida. Esperamos que en la investigación se pueda pesquisar a los responsables, porque no vamos a tolerar comportamientos de este tipo".

Además el jurista recalcó que en la U “se le ha querido dar apoyo institucional a Hernán Galíndez desde que tomamos conocimiento de los hechos, por la tranquilidad de él, de su familia y de su entorno. Está la protección y el acompañamiento”.

"Como club no toleramos este tipo de comportamientos con nuestros jugadores y jugadoras. Tenemos un rol de cuidado y protección a quienes desempeñan este profesión”, sentenció.

🎙Abogado Jorge Arredondo sobre las amenazas recibidas: "A Hernán se le quiere dar apoyo legal. Desde el Club no toleramos este comportamiento. Ya interpusimos una denuncia y esperamos que se pueda pesquisar a los responsables".#VamosLaU 🤘 — Universidad de Chile (@udechile) May 10, 2022

De momento, el conjunto laico se concentra en su próximo desafío en el Campeonato Nacional cuando, por la decimotercera fecha enfrente a Everton en Sausalito buscando sellar su segunda victoria en fila bajo la dirección técnica interina de Sebastián Miranda. "Vino a hacernos entender que no nos habíamos olvidado de jugar fútbol. Nos hizo creer de nuevo en nosotros mismos, y salió una buena actitud y un buen juego", remató Galíndez.