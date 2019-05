Universidad Católica vs. Independiente del Valle, por la Copa Sudamericana: formación, día, horario y cómo ver en vivo y online por TV

Los Cruzados se miden con el líder del fútbol ecuatoriano por la vuelta de la segunda ronda del certamen. El duelo será este jueves, a las 20:30.

Universidad Católica, líder del Campeonato Nacional, medirá fuerzas este jueves con Independiente del Valle por la vuelta de la segunda ronda de la 2019. Los Cruzados irán por una hazaña: saltarán a la cancha del Estadio San Carlos de Apoquindo buscando revertir el 5-0 propinado por la escuadra de Miguel Angel Ramírez en la ida.

"Es casi imposible igualar la serie. No pudimos convertir, no llegamos casi nunca. No hicimos nada por acortar la diferencia y no encuentro la explicación. Es algo sicológico y mental que tenemos que agregarle al equipo. No hicimos ningún partido bueno de visitante. Ninguno aceptable", dijo Gustavo Quinteros tras la humillación en Quito.

El equipo franjeado clasificó a esta instancia luego de quedar en el tercer lugar del Grupo H de la Copa Libertadores, mientras que los ecuatorianos accedieron a la segunda ronda del certamen continental tras eliminar a Unión Santa Fe de Argentina en penales.

Eso sí, en el torneo los forasteros nunca han pasado de la segunda fase. En 2014 quedaron eliminados ante Cerro Porteño, mientras que en 2013 frente a Universidad de . En el registro tienen una derrota, cuatro empates y dos victorias ante equipos nacionales. De avanzar, ecuatorianos enfrentarían a o Caracas en octavos.

La principal baja de la escuadra estudiantil será Edson Puch. El delantero fue diagnosticado con un desgarro y estará por lo menos tres semanas fuera de las canchas, por lo que también se perderá el cruce ante Unión Española por el Campeonato Nacional.

Cómo le fue a Universidad Católica en Copa Sudamericana

EL PROBABLE XI DE U. CATÓLICA

El artículo sigue a continuación

Matías Dituro; Stefano Magnasco, Germán Lanaro, Valber Huerta, Juan Cornejo; César Fuentes, Luciano Aued, César Pinares; José Pedro Fuenzalida, Diego Buonanotte y Duvier Riascos.

Mientras que la formación que usaría Miguel Angel Ramírez será con Piedra; Anthony Landázuri, Luis Fernando León, Luis Segovia, Luis Ayala; Christian Pellerano, Alan Franco, Angelo Preciado, Christian Dájome; Alejandro Cabeza y Claudio Bieler.

El juego se disputará el jueves 30 de mayo en el Estadio San Carlos de Apoquindo, a las 20:30 horas de Chile. La transmisión estará a cargo de Directv Sports, CDF Premium y CDF HD. Por internet, se puede ver en Estadio CDF y Directv GO.