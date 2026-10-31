El partido entre el Union Berlin y el 1. FC Colonia comienza el 1 de noviembre de 2026 a las 15:30.
Streaming en Alemania
SPOX os cuenta en este artículo cómo podéis ver el partido de hoy en directo por televisión y streaming.
Union Berlin vs. 1. FC Colonia hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?
El partido de la Bundesliga entre el Union Berlin y el 1. FC Colonia se puede ver en directo en DAZN. Podéis seguirlo íntegramente a través de la aplicación de DAZN o de su página web.
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Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Union Berlin y el 1. FC Colonia?
El Union Berlin llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue la derrota por 0-5 en casa ante el Colonia en la Copa de Alemania. Antes, los de Berlín empataron 1-1 contra el Augsburgo y 0-0 contra el Borussia Dortmund en la Bundesliga. En esos cinco partidos, el Union solo marcó dos goles y encajó siete.
El 1. FC Colonia suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Tras la contundente victoria por 5-0 contra el Union Berlin en la Copa de Alemania, empató 0-0 ante el Schalke 04 en la Bundesliga. Su única derrota en ese periodo fue el 0-1 en el campo del Eintracht Frankfurt. El Colonia marcó un total de nueve goles y encajó tres en esos cinco partidos.
Union Berlin vs. 1. FC Colonia: hora de inicio
Union Berlin vs. 1. FC Colonia: alineaciones
Union Berlin contra FC Colonia alineaciones probables
Once inicial
Manager
- M. Lustrinelli
- R. Wagner
Union Berlin vs. 1. FC Colonia: estado de forma
Union Berlin vs. 1. FC Colonia: balance de enfrentamientos directos
Cara a cara
Union Berlin vs. 1. FC Colonia: las clasificaciones
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|8
|6
|2
|0
|26
|6
|+20
|20
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W
W
D
W
|2
|8
|5
|2
|1
|12
|5
|+7
|17
L
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D
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|3
|8
|5
|1
|2
|18
|10
|+8
|16
W
L
L
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|4
|8
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|+11
|15
W
W
L
W
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|8
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|3
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|17
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|+3
|15
W
W
D
D
W
|6
|8
|4
|1
|3
|18
|16
|+2
|13
L
L
W
W
W
|7
|8
|4
|1
|3
|16
|16
|0
|13
W
L
W
L
D
|8
|8
|3
|1
|4
|17
|17
|0
|10
L
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L
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|9
|8
|2
|3
|3
|18
|15
|+3
|9
L
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L
D
L
|10
|8
|3
|0
|5
|14
|15
|-1
|9
W
L
L
W
L
|11
|8
|3
|0
|5
|14
|16
|-2
|9
L
W
W
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|12
|8
|2
|3
|3
|6
|9
|-3
|9
D
W
D
L
W
|13
|7
|3
|0
|4
|6
|16
|-10
|9
L
W
W
W
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|14
|7
|2
|2
|3
|8
|11
|-3
|8
D
L
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L
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|15
|7
|2
|2
|3
|10
|17
|-7
|8
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L
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|8
|1
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|4
|4
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|-5
|6
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L
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|17
|7
|1
|3
|3
|6
|18
|-12
|6
D
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W
L
L
|18
|8
|1
|1
|6
|11
|22
|-11
|4
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L
L