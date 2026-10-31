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Bundesliga
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Union Berlín vs. 1. FC Colonia hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Union Berlin vs FC Colonia
Union Berlin
FC Colonia
Bundesliga

En la Bundesliga, el Union Berlin se enfrenta al 1. FC Colonia. Pero ¿quién ofrece o retransmite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Union Berlín y el 1. FC Colonia?

El Union Berlín llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 0-5 ante el Colonia en la Copa de Alemania. Antes, el Union había empatado 1-1 con el Augsburgo y 0-0 con el Borussia Dortmund en la Bundesliga. En esos cinco partidos, el Union solo marcó dos goles y encajó siete.

El 1. FC Colonia acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Tras la contundente victoria por 5-0 ante el Union Berlín en la Copa de Alemania, empató 0-0 con el Schalke 04 en la Bundesliga. Su única derrota en ese periodo fue el 0-1 en casa del Eintracht Frankfurt. El Colonia marcó un total de nueve goles y encajó tres en esos cinco partidos.

FCU

FCU - Formulario

RJK
W0-1
ELV
W1-0
BVB
D0-0
FCA
D1-1
KOE
L5-0
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
KOE

KOE - Formulario

FCK
D2-2
BMG
W2-1
SGE
L1-0
S04
D0-0
FCU
W5-0
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
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Bundesliga - Jornada 8
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ParaguayDisney+
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Estados UnidosPeacock
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Union Berlín vs. 1. FC Colonia: alineaciones

Union Berlin contra FC Colonia alineaciones probables

4-2-3-1
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Formación
FC Colonia crest
FC Colonia
KOE
4-2-3-1
F. RoennowF. RoennowL. QuerfeldL. QuerfeldT. RotheT. RotheZ. Van Den BoschZ. Van Den BoschJ. HabererJ. HabererM. AebischerM. AebischerL. BurcuL. BurcuA. SchaferA. SchaferW. JeongW. JeongR. KhediraR. KhediraT. SkarkeT. SkarkeM. SchwaebeM. SchwaebeL. LochoshviliL. LochoshviliS. SebulonsenS. SebulonsenJ. Simpson-PuseyJ. Simpson-PuseyB. SosaB. SosaM. MooreM. MooreL. MainaL. MainaT. KraussT. KraussS. El MalaS. El MalaI. Bergmann JohannessonI. Bergmann JohannessonM. BuelterM. Buelter
FC Colonia crest
FC Colonia
KOE
4-2-3-1
Union Berlin

Once inicial

FC Colonia

Manager

  • M. Lustrinelli
  • R. Wagner

Union Berlín vs. 1. FC Colonia: estado de forma

FCU

FCU - Formulario

RJK
W0-1
ELV
W1-0
BVB
D0-0
FCA
D1-1
KOE
L5-0
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
KOE

KOE - Formulario

FCK
D2-2
BMG
W2-1
SGE
L1-0
S04
D0-0
FCU
W5-0
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Union Berlín vs. 1. FC Colonia: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Union BerlinEmpateFC Colonia
2
1
2
DFB-Pokal
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
5
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
F
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
2
F
Bundesliga
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
F
Bundesliga
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
F
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
F
7Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

Union Berlín vs. 1. FC Colonia: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
8530278+1918
D
W
W
D
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
D
W
D
D
W
3
FriburgoFriburgoSCF
85121810+816
W
L
L
W
D
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
W
W
L
W
L
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
W
W
D
D
W
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
L
L
W
W
W
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
W
L
W
L
D
8
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
L
L
W
L
W
9
AugsburgoAugsburgoFCA
82331815+39
L
D
L
D
L
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
W
L
L
W
L
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
L
W
W
L
L
12
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
D
W
D
L
W
13
HamburgoHamburgoHSV
7304616-109
L
W
W
W
L
14
FC ColoniaFC ColoniaKOE
7223811-38
D
L
W
L
D
15
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
L
W
L
D
W
16
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
L
D
L
L
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
D
D
W
L
L
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
81161122-114
D
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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