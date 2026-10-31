Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Union Berlín y el 1. FC Colonia?

El Union Berlín llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 0-5 ante el Colonia en la Copa de Alemania. Antes, el Union había empatado 1-1 con el Augsburgo y 0-0 con el Borussia Dortmund en la Bundesliga. En esos cinco partidos, el Union solo marcó dos goles y encajó siete.

El 1. FC Colonia acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Tras la contundente victoria por 5-0 ante el Union Berlín en la Copa de Alemania, empató 0-0 con el Schalke 04 en la Bundesliga. Su única derrota en ese periodo fue el 0-1 en casa del Eintracht Frankfurt. El Colonia marcó un total de nueve goles y encajó tres en esos cinco partidos.

Bundesliga - Jornada 8 1 nov 2026 - 09:30 Alte Foersterei

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